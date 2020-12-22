Sulu Köfte tarifi, malzemeleri, faydaları! Sulu Köfte nasıl yapılır? başlığı internet mecrasında şu sıralar sıkça aratılanlar arasına girdi. Pratik, lezzetli ve doyurucu bir sulu yemek olan sulu köfte ile ilgili biz de tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

SULU KÖFTE TARİFİ

SULU KÖFTE MALZEMELERİ

400 gr kıyma

4 yemek kaşığı kısırlık bulgur

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

4 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

SULU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Sulu köfte yapımı için; ilk olarak bir kap içine 400 gr kıyma koyun. Üzerine 2 diş sarımsak rendeleyin. Damak tadınıza göre tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ekleyin. 4 yemek kaşığı kısırlık bulgur da koyun. Eliniz ile harcı iyice yoğurun.

Daha sonra geniş bir tepsi içine 2 yemek kaşığı un serpiştirin. Köfte harcından küçük parçalar alıp, elinizde yuvarlayın. Un serptiğiniz tepsi içine koyun. Tepsiyi sallayıp, köftelerin unlanmasını sağlayın.

Diğer tarafta 4 adet orta boy patatesin kabuğunu soyup, orta büyüklükte küpler halinde kesin. 1 adet soğanı ince ince doğrayın. Geniş bir tencere içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyun. Üzerine ince ince doğranmış soğan ekleyip, 2 dakika kavurun. Ardından 2 yemek kaşığı domates salçası koyun. Salçayı da 2 dakika kadar kavurun. Daha sonra tencereye doğranmış patatesleri ekleyip, 2-3 kere karıştırın. Patateslerin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su dökün. Karıştırıp, kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan yemeğin içine una buladığınız köfteleri ekleyin. Son olarak sulu köftenin içine damak tadınıza göre tuz ve karabiber koyup, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateş üzerinde 25-30 dakika kadar pişirin. Yemeğin suyu az ise sıcak su ekleyebilirsiniz.

Sulu köfte piştikten sonra ocağın altını kapatıp, 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Daha sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

SULU KÖFTE KAÇ DAKİKADA HAZIRLANIR? KAÇ KİŞİLİKTİR?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 40 dakika gerekmektedir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 20 dakikası da pişirme süresidir. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik sulu köfte içindir.