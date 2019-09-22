Sulukule Sanat Akademisi’nde öğrencilerin sınav heyecanı

Müzik tutkunu çocuklar, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nde eğitim alabilmek için sınava girdi. Kimi keman, kimi piyano çalarak yeteneklerini sergileyen 450 öğrenciden 50'si akademide ücretsiz olarak eğitim almaya hak kazanacak.

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nde eğitim görmek isteyen müzik tutkunu çocuklar, sınavda yeteneklerini sergiledi. Öğrencilerden kimisi piyano çalarken, kimisi ise kemanıyla yeteneğini gösterdi. Sırayla sınava giren öğrencileri aileleri heyecanla bekledi. 2 yıl boyunca ücretsiz olarak akademide eğitim alacak öğrencilerin belirleneceği dün başlayan sınav bugün sona erecek. 450 öğrencinin sınav için başvurduğu akademide 50 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak. 8-16 yaş arasında öğrencilerin girdiği sınav sonrası kazanan öğrenciler gitar, piyano, çello, keman, viyola, ney, kanun, vurmalı sazlar, flüt, bağlama ve klarnet gibi branşlarda eğitim alabilecek. Sonuçlar ise sınavdan 1 hafta sonra açıklanacak.

"450 civarında başvuru var, 50 öğrenci kabul edeceğiz"

Her bir öğrencinin en azından bir enstrüman çalmasını hedeflediklerini ifade eden Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Genel Koordinatörü Osman Özsoy, "Sadece müzik değil sanatın hemen hemen her branşında görsel, geleneksel sanatlar, sahne sanatları alanında faaliyet gösteren bir sanat akademisiyiz. 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile bir protokol imzaladık. Bu protokol dahilinde 6 kur 2 yıl süren bir program. Yarı zamanlı konservatuvar şeklinde yürüyor. Bugün kabul sınavları yapıyoruz, 50 civarında öğrenci kabul edeceğiz, halihazırda 150 öğrenci eğitim görüyor. 450 civarında başvuru var. 8-16 yaş arası öğrencileri kabul ediyoruz. Cumartesi ve Pazar günü burada eğitim görüyorlar. Ekim ayının ortasında başlayıp 2 yıl sürecek bir eğitime tabi tutulacaklar. Bu sınav yetenekli öğrencileri ayırmak için yapılan bir sınav, buradaki eğitimlerin tamamı ücretsiz" diye konuştu.

"Müziği çok sevdiğim için bu sınava girmeyi istedim"

Enstrüman çalmayı çok sevdiğini ve sınava gireceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Beray Damla İşkur, "Keman çalıyorum 5-6 ay oldu, müziği çok sevdiğim için bu sınava girmeyi istedim. Girdim, inşallah kazanırım, müziğe önceden koroyla başladım. Müzik öğretmeni olmak istiyorum. Müzikle alakam yoktu başladım, artık o kadar çok seviyorum ki kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.

"Çok heyecanlıyız, kızımın bu yolda ilerlemesini çok istiyorum"

Kızının sınava girmesini heyecanla bekleyen Sabriye İşkur, "Çok heyecanlıyız, çok güzel bir yer. Bende müzik öğretmeniyim müziğe aşık bir insan olarak kızımın bu yolda ilerlemesini çok istiyorum. Çocuklarımızı sanatın içinde yoğurmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA