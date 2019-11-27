Suluova OSB’ye 45 milyon liralık yatırım

Suluova Organize Sanayi Bölgesinde 9 firma yaklaşık 45 milyon liralık yatırım yapacak.

Firmaların yöneticileriyle yer tahsis sözleşmeleri imzalayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yatırımcıların yoğun ilgisinin artarak devam ettiği Suluova OSB'de son bir ay içerisinde kapasite artışı ve yeni talepte bulunan 9 firmaya toplamda 38 bin 950 metrekare yer tahsisinin yapıldığını, bununla birlikte toplam yatırım tutarının yaklaşık 45 milyon lirayı bulduğunu açıkladı.

Aynı zamanda Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Fatih Üçok, kurulacak yeni fabrika ve tesislerin faaliyete geçmesiyle birlikte istihdama önemli katkı sağlanacağını vurgulayarak, "OSB bir şehrin ekonomik kalbidir. Suluova'da yatırım yapan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılarımıza minnettarız. Ben inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda Suluova adı sanayisi ile birlikte anılmaya başlayacak ve şehrimiz sanayi alanında da adından söz ettirecektir. İmzaladığımız sözleşme yatırımcımıza ve Suluovamıza hayırlı olsun" dedi.

Yer tahsisi imza programına Başkan Üçok'un yanı sıra Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, iş adamları Aytaç Karabulut, Rahim Yurt, Veli Yasin Sarıdaş, Muharrem Ballıklıoğlu, Yalçın Bolat ile Suluova OSB Müdürü Onur Can Yurtbaşı da katıldı.

Kaynak: İHA