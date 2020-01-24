Sülüs belgesi nedir? Sülüs kağıdı ne zaman çıkar?

Sülüs belgesi nasıl alınır? Sülüs örneği nasıl olur? sorular şu sıralar oldukça gündemde. Askere gidecek olan bireylerin merak ettiği sülüs belgesi hakkındaki bilgiler haberimizde...

Sülüs Belgesi Nedir?

Sülüs belgesi, askerliğin yapılacağı yer belli olduktan sonra askerlik şubelerinden veya e-devlet kapısı üzerinden alınan; asker adayının hangi tarihte birliğe teslim olacağı, yol süresi, yol parası vb. bilgilerin yer verildiği bir sevk belgesidir.

Sülüs Belgesi Ne Zaman Alınabilir?

Sülüs belgesi askerlik tarihi ortaya çıktıktan sonra ikamet edilen yerin ilgili askerlik şubesine gidilerek asker alma şube başkanı veya vekili tarafından imzalanır ve ardından asker adayına verilir. Birey bu belgeyi e-devlet kapısı üzerinden de temin edebilmektedir. Sülüs belgesinin ne zaman alınacağı ile ilgili net bir bilgi söz konusu olmamakla birlikte, genellikle celp döneminden iki hafta öncesinde e-devlet kapısında yayınlanmaktadır.

SÜLÜS ÖRNEĞİ

SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

99/1 DÖNEMİNDE SEVKE TABİ YÜKÜMLÜLERİN BİLMESİ GEREKENLER

a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 15 Ocak-01 Şubat, (2) e-devlet üzerinden 15 Ocak-31 Ocak tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart-14 Mart 2019, (2) e-devlet üzerinden 01 Mart 13 Mart tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5-) Şubat 2019 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 01 Şubat 2019 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 14 Mart 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.