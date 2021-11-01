Sülüs ne demek, TDK'ya göre Sülüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sülüs ne demek? Sülüs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sülüs kelimesi. Peki sülüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sülüs nedir, sülüs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜLÜS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sülüs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sülüs kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sülüs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üçte bir

- Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı

- Erata yolculuklarda indirim sağlayan belge



SÜLÜS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda / Bize heyecan verir bir parça yeşil çini

