Sülüs (sevk belgesi) nedir, nereden ve nasıl alınır ? Sülüs kağıdı ne zaman çıkar?

Askerlik yerlerinin açıklanmayla birlikte askere gidecek olanlar sevk belgesi yani sülüs kağıdını çıktı alacak. Askerler birliğine teslim olacağı esnada bu belgeyi yanında bulundurması gerekiyor. Bu belgede görevini yapacak olan askerlerin bilmesi gereken her şey yer alıyor. İşte Sülüs nedir? Sülüs kağıdı ne zaman çıkar? Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır? Sülüs kağıdı aldıktan kaç gün sonra askere gidilir? sorularının yanıtları...

SÜLÜS NEDİR?

Sülüs belgesi, askerliğin yapılacağı yer belli olduktan sonra askerlik şubelerinden veya e-devlet kapısı üzerinden alınan; asker adayının hangi tarihte birliğe teslim olacağı, yol süresi, yol parası vb. bilgilerin yer verildiği bir sevk belgesidir.

SÜLÜS BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı sevk belgesi celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan, E-devlet giriş sitemi üzerinden görüntülenip çıkarılır.

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ASKERLİK SEVKLERİ 2020 NE ZAMAN?

Seçim ve sınıflandırma sonucunda;

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde,

Er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde,

Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde,

Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecek.

SÜLÜS KAĞIDI ALDIKTAN KAÇ GÜN SONRA ASKERE GİDİLİR?

Sevk belgesi olmadan kışlaya teslim olmak mümkün değildir. E-devlet üzerinden sevk belgesi 3-4 gün öncesinden temin edilmelidir.

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SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.