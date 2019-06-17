Sulusaray’da silah kaçakçılarına operasyon

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; Sulusaray alınan bir istihbaratı değerlendirerek ilçede bulunan Sarıyaprak köyü yol ayrımında şüpheli bir aracı durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs ile birlikte 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Yakalanan malzemelere Jandarma tarafından el konulduğu, şüpheli şahısların ise tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA