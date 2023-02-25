Sumaila Abubakari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sumaila Abubakari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sumaila Abubakari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sumaila Abubakari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sumaila Abubakari 27 Mayıs 2003 tarihinde Tamale şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sumaila Abubakari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESC yapmaktadır. Sumaila Abubakari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sumaila Abubakari'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi 1 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sumaila Abubakari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sumaila Abubakari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sumaila Abubakari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sumaila Abubakari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Sumaila Abubakari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sumaila Abubakari şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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