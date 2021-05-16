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Sumak Dokumacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Sumak Dokumacı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Sumak Dokumacı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sumak Dokumacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7318.68

Meslek Adı : Sumak Dokumacı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Çarpana dokumaya hazırlık ,çarpana dokuma yapma ve dokumayı bitirme işlemlerini yapabilen kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Sumak Dokumacı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

 vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sumak Dokumacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi mesleği için “7122.09” kod olarak kullanılır iken Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sumak Dokumacı Meslek Kodu “7318.68” olarak belirlenmiştir.

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