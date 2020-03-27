Sumak nedir? | Nasıl tüketilir? | Sumağın faydaları nelerdir? | Nerede satılıyor?| Ne kadar?

Sumak nedir? Sosyal medyada bir kişinin rüyasında 'Hz. Muhammed (S.A.V.) koronavirüse karşı sumak önerdi' dediği videonun paylaşılmasının ardından birçok intrnet kullanıcısı sumak ile ilgili arama yapmaya başladı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Eski Fetva Kurulu Başkanı Muzaffer Şahin ve İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, video nedeniyle tepki gösterse de vatandaşlar sumak ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Sumak nedir? | Nasıl tüketilir? | Sumağın faydaları nelerdir? | Nerede satılıyor? Ayrıntılar haberimizde.

SUMAK NEDİR?

Sumak Türk mutfağının çok kullanılan bir baharat çeşidi olarak biliniyor. Yemeklere ve salatalarda tatlı ekşi tat vermesi için kullanılan sumak Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları arasında yer alıyor.

Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır.

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sumak Türk mutfağının çok kullanılan bir baharat çeşidi olarak biliniyor. Yemeklere ve salatalarda tatlı ekşi tat vermesi için kullanılan sumak Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları arasında yer alıyor.

Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır.

Enfeksiyonel hastalıkları önler

Sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, artrit, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanılılr.. Laboratuvar sonuçları sumak ve ekstresinin iyi antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır. Soğuk algınlığı, , artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu ortaya çıkmıştır.

Sumak'ın cilt koruyucu özellikleri

Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle sumak, cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yardımcıdır. Çiğnenmiş sumak yaprakları deri döküntüleri, iltihaplı diş etlerine iyi gelmektedir.

Sumak, kalbi ve karaciğeri korur

Yüksek kolesterol, kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının yaygın nedenidir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresinin kan kolesterol seviyelerini düşürdüğü ortaya çıkmıştır. Bu durumda sumak, kalp ve karaciğer korumak için yararlıdır.

Antikanser özellikleri vardır

Sumak üzerinde yapılan bazı araştırmalarda, sumak bitkisinin anti kanserojen olduğu anlaşılmıştır. Yapılan bir çalışmada sumak özütünün diğer sağlıklı hücreler üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığı ancak kanserli hücreleri yok ettiği gözlemlenmiştir. Bu sayede sumak, kimyasal tedavi de kullanılan bir ilaç olarak kabul edilmeye başlandı.

Kadınlar üzerinde oldukça faydalı

Sumak kadın hastalıklarını tedavi etmek amaçlı da kullanılabilen bir bitkidir. Aşırı vajinal akıntı durumunda sumak harici tedavi olarak kullanılır. Aynı zamanda sumak anne sütünün arttılması amacı ile de kullanılmaktadır.

Adet düzensizliği ve ağrıların tedavisinde

Düzenli sumak kullanımının adet düzensizliğine ve adet döneminde oluşan ağrılara iyi geldiği söylenmektedir.

İnsan vücudunda detoks etkisi yaratır

Zararlı toksinler ve atıklar zamanla insan vücudunda birikebilir. Bu zararlı toksinler zamanla çeşitli sağlık sorunları meydana getirebilir. Sumak, bu atıkların ve toksinlerin vücuttan kolayca çıkarılmasını kolaylaştırmak için tüketilebilir.

Solunum ve sindirim sorunlarını giderir

Sumak, göğüs ve solunum yolları hastalıklarını tedavi etme amacıyla kullanılır. Sumağın çeşitli solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesi, bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

İdrar söktürücüdür

Sumağın idrar söktürücü özellikleri vardır. Bu nedenle, idrar üretimine yardımcı olarak vücuttan toksit maddelerin atılmasını sağlamaktadır. Ağrılı idrara çıkma ve iltihap ile sonuçlanan mesane iltihabını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Genellikle, bağırsak şikâyetleri için sumaktan faydalanılmaktadır. Ortadoğu’da, ekşi sumak suyu ise mide rahatsızlığını rahatlatmak için sık kullanılan bir seçenektir. Yatağı ıslatma sorununu tedavi etmek için geleneksel bir ilaç olma özelliği taşımaktadır.

Tedavi edicidir

Sumak, kanı arındırmak ve boğaz ağrısını tedavi etmek için faydalı olabilmektedir. Sumağın sahip olduğu büzücü ve soğutucu özellikler bitkiyi sindirim ve mesane sorunları için tedavi edici bir hale dönüştürmektedir.

SUMAK NASIL TÜKETİLİR?

Sumağı soğan ve maydanozla bir araya getirerek çok pratik bir salata hazırlayabilir, onun o kendine has ekşimsi tadını doya doya çıkarabilirsiniz bildiğiniz gibi. Ama sumağın kullanım alanları bu kadarla sınır mı? tabii ki değil.

Sumak, kuru patlıcan dolması tarifinden gavurdağı salatası tarifine, ıspanaklı yumurtadan Arnavut ciğeri tarifine, birçok et ve sebze yemeğinin içine dahil olabiliyor. Damak tadınıza uygun olduğunu düşündüğünüz tüm yemeklere çekinmeden dahil edebileceğiniz sumakla dilerseniz nefis ve sıra dışı bir limonataya bile imza atabilirsiniz, öyle diyelim. Bakınız: Sumaklı limonata tarifi

Sumağın faydalarından yararlanmak için onu daha pratik bir şekilde kullanmak isterseniz 1-2 yemek kaşığı sumağı 1 kase yoğurdun içine karıştırıp afiyetle yiyebilir, sumak çayı ya da sumak suyu olarak anılan çayı hazırlayabilirsiniz. Sumak çayı nasıl hazırlanır derseniz, 1 bardak kaynatıp kenara aldığınız suyun içine 1-2 yemek kaşığı sumak ilave edin. Bu şekilde 10 dakika demlenmesini bekleyip ardından temiz bir tülbentle çayı güzelce süzdürün ve taneleri kenara ayırın. İşte bu kadar!

GIDALARI UZUN SÜRE KORUMAYA YARDIMCI

- Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

-Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hemde bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.

- Sumak suyu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz.

- Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.

- İştahsızlık problemi yaşayan çocuğunuza sumak suyundan ayda bir kere içirmeniz de fayda vardır. Hem çocuğunuzun vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

SUMAK NEREDE SATILIYOR?

Sumak aktarlarda satılmaktadır.

SUMAK NE KADAR?

Sumağın fiyatı alınan yere göre değişkenlik göstermektedir.

SUMAK SUYU HAZIRLAMA TARİFİ

Malzemeler

• 1 bardak su

• 1yemek kaşığı bal

• 2 yemek kaşığı sumak

1. Suyu ve balı küçük bir tencerenin içerisine koyum. Orta ateşte kaynatın.

2. daha sonra içerisine vermiş olduğumuz ölçülerdeki sumağı katın.

3.10 dk karıştırdıktan sonra demlenmeye bırakın.

4. Hava geçirmez bir kabın içerisine koyun ve depolayın.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

*1 litre su

*1 yemek kaşığı sumak baharatı

Kaynar suyun içine atılan bir yemek sumak iyice karıştırılır. Elde edilen karışım yaklaşık 10 dakika demlendikten sonra dilerseniz sıcak dilerseniz soğuk olarak tüketebilirsiniz.

SUMAK KÜRÜ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Kilo vermek istiyorsanız sumaklı yoğurt tarifini diyet listenize eklemenizde fayda var. 1 kase yoğurdun içinde 1 tatlı kaşığı sumak ve birkaç damla limon eklerseniz harika bir ara öğün hazırlamış olursunuz. Hem hafif bir ara öğün tüketmiş hem de metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz.