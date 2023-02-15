Sumar Almadjed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sumar Almadjed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sumar Almadjed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sumar Almadjed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sumar Almadjed 13 Mart 1996 tarihinde Helsingborg şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç,Irak uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sumar Almadjed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JS Management AB yapmaktadır. Sumar Almadjed, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sumar Almadjed'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sumar Almadjed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sumar Almadjed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sumar Almadjed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sumar Almadjed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Höganäs BK

1 Ocak 2018 yılında Hittarps IK

12 Ocak 2019 yılında Landskrona

8 Ocak 2022 yılında Helsingborgs IF

Sumar Almadjed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sumar Almadjed şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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