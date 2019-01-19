Sümela Manastırı'nda teleferik projesi ihaleye çıkıyor

TÜRKİYE'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, manastıra inşa edilmesi planlanan teleferik için ihaleye çıkacağı, yapım çalışmalarına ise Mart ayında başlanacağı belirtildi. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, binlerce turistin ziyaret ettiği manastıra kolay ulaşımın sağlanacağı projenin ihale ve yapım aşamasına gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki Sümela Manastırı'na teleferik yapıldığında turist sayısı katbekat artacaktır" dedi.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen "yamaç ıslah çalışması" tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla, alanda 4 bin ton kaya temizliği yapıldı. Restorasyon çalışmalarında sona gelinirken, tarihi manastırın tamamının 2019 yılı içerisinde ziyaret edilebileceği duyuruldu.

TELEFERİK PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastırda, teleferik projesi için de resmi adım atıldı. Teknik bilgilerinin henüz paylaşılmadığı teleferik projesi için gelecek ay ihaleye çıkılacağı, yapım çalışmalarına ise Mart'ta başlanacağı belirtildi. 2020'de bitilmesi hedeflenen proje için Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, ihaleyi alacak yüklenici firma için 2 yıl 6 ay ek süre tanındı.

'5 YILLIK SÜRE PLANLANMIŞTI'

Trabzon Büyükşehir Belediye İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Ali Kemal Bektaş, projenin kısa sürede ihaleye çıkacağını belirterek, "Projede teleferik hattının yapımı için 5 yıllık bir süre planlanmıştı. Bu sürenin 2 yılı zaten projenin hazırlanması ve onay aşamasında geçti. Milli Parklardan talepte bulunduk. Onun da onaylanması 6'yı buldu. Milli Parklarla ek protokol hazırlandı. Bu sayede ihale aşmasına geçildi. Kısa sürede belirlenen tarihte, proje ihaleye çıkacak. Bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

'İHALEYE ÇIKMAYA HAZIRIZ'

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da, Türkiye'nin en önemli teleferik projesinin Sümela Manastırı'na kazandırılacağını ifade etti. Gümrükçüoğlu, "Sümela Manastırı teleferik projesini çok ciddi şekilde çalıştık. İhaleye çıkmaya hazırız. Teleferik önce seyir terasına, Sümela'nın karşı bölgesine çıkacak. Dileyenler oradan Sümela'yı seyredebilecekler. Aynı zamanda Sümela'ya mevcut dar yolu kullanmadan yılda 400-500 bin ziyaretçi teleferikle çıkabilecek. Turizme çok büyük hizmet edecektir" diye konuştu.

'PROJENİN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ'

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise yapılacak teleferikle Sümela Manastırı'nda güzel bir seyir alanı oluşacağını ve ulaşımda yaşanan sıkıntıların da önüne geçileceğini söyledi. Koçhan, "Projenin yakın takipçisiyiz. Trabzon'un en önemli turizm ilçesi olan Maçka'da tüm dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nda binlerce turisti ağırlıyoruz. Bizim vadettiğimiz projeler arasında olan teleferik projesinin ihale aşamasına gelmesinden mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki Sümela Manastırı'na teleferik yapıldığında turist sayısı katbekat artacaktır. Yapılan çalışmaları yakından takip ediyor ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

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DHA