İbo Show'un kandil özel bölümüne konuk olan türkücü Sümer Ezgü, uzun sürenin ardından ekranlarda boy göstermesiyle vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sümer Ezgü'nün eşi kimdir? Gülay Ezgü nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

GÜLAY EZGÜ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gülay Ezgü, 24 Mayıs 1978 yılında dünyaya geldi. 43 yaşındaki Gülay hanım ikizler burcudur. Bir dönem Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüş ve tiyatrocudur. Gülay Özgü 2000'li yıllların başında ise türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin bu evliliğinden iki oğlu olmuştur. Halen daha mutlu evlilikleri sürmektedir.

SÜMER EZGÜ KİMDİR?

Sümer Ezgü, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve derlemecisidir. Aslen Trabzonlu olan Ezgü, 1960 yılında Burdur'da dünyaya geldi. Sümer Ezgü’nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdurludur.

Sanatçının detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Sümer Ezgü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?