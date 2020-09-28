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  3. Sümer Ezgü'ye aracında yavru kedi sürprizi

Sümer Ezgü'ye aracında yavru kedi sürprizi

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, tatile gitmek için yola çıkacağı sırada otomobilinin motoruna girmiş olan yavru kediyi fark edince rötar yapmak durumunda kaldı.

Sümer Ezgü'ye aracında yavru kedi sürprizi

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün tatile gideceği sırada otomobilinin motor bölümüne yavru kedi girdi. İtfaiye ekibinin uğraşları sonucunda kedi kurtarılırken, Ezgü ise o anları kayda aldı. Sanatçı Ezgü, "Kediyi kurtarmış olduk. Artık biz de tatile gidiyoruz" dedi.

Sümer Ezgü, sabah saatlerinde ailesiyle beraber tatile gitmeye hazırlanırken, evinin bahçesindeki saksının içerisinde duran yavru bir kedi fark etti. Hemen kedinin yanına giden Ezgü, onu saksıdan çıkardı fakat korkan kedi Ezgü'nün otomobilinin motor bölümüne doğru kaçtı. Kediyi çıkarmak için uğraşan Ezgü, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekibi çalışmalar sonucunda yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sanatçı Sümer Ezgü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Sümer Ezgü'ye aracında yavru kedi sürprizi

KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Tatile gitmek için hareket etmek üzereyken başlarına böyle bir olayın geldiğini anlatan Ezgü, "Derince bir saksının içerisinde kedi gördüm. Ciyak ciyak bağırıyordu. Onu kurtarmak için ensesinden tutup, dışarı çıkardım. Bu sefer de koşa koşa arabamın altına girdi. Demek ki çok korktu hayvan. Tekerleğin içinden aktarma alanlarına doğru girdiğini gördüm. Nerede olduğunu göremedim. Sonrasında uğraştım. İtfaiyeye haber vermek zorunda kaldık. İtfaiye de geldi, kediyi kurtardı. Meğerse alttan deponun üstüne çıkmış kerata. Böylece kediyi kurtarmış olduk. Artık biz de tatile gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sümer Ezgü'ye aracında yavru kedi sürprizi

Berna Akkaya
Editör


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