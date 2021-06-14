Bu akşam ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yeni Dizi Kahraman Babam'da Menekşe karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan'ın kim olduğu merak ediliyor. Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sektörde yeni olduğu öğrenilen Sümeyye Aydoğan 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşındaki oyuncu Talento Menajerlik ile çalışmaktadır.

Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmekte olan Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk defa ‘Aile Hükümeti’ isimli sinema filmi ile geçmiştir.

'Yaz 96' isimli filmde de yer alan Sümeyye Aydoğan, şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan ‘Kahraman Babam' adlı dizide Menekşe karakterine hayat vermektedir.

Instagram hesabında Serenay Sarıkaya’ya olan benzerliği ile sık sık gündeme gelen Sümeyye Aydoğan, aktif bir Instagram kullanıcısıdır. Sümeyye Aydoğan’ın resmi Insatgram hesabında 39 gönderisi bulunurken 5 bine yakında takipçisi bulunmaktadır.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

SÜMEYYE AYDOĞAN FİLMOGRAFİ

2021 – Kırmızı Kamyon (Yosun) (TV Dizisi)

2020 – Yaz 96 (Sinema Filmi)

2020 – Aile Hükümeti (Sinema Filmi)