Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada finale yükselen Sümeyye Boyacı, finalde dünya ikinciliğini elde etti. Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, şampiyonanın 50 metre sırtüstü finallerinde Türkiye'yi temsil etti.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kadınlarda 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk 50.54'lük derecesiyle 8'incilik elde etti.

Erkeklerde mücadele eden Beytullah Eroğlu ise 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı 6'ncı sırada noktaladı.

DHA