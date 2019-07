Sümeyye Erdoğan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜMEYYE ERDOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1985

Sümeyye Erdoğan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek :

Sümeyye Erdoğan doğum yeri : İstanbul

SÜMEYYE ERDOĞAN BİYOGRAFİSİ

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en küçük kızıdır.

Sümeyye Erdoğan, 1985 yılında İstanbul, Kasımpaşa'da doğmuştur. Annesi Emine Erdoğan, babası T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ahmet Burak Erdoğan(d.1979) , Necmettin Bilal Erdoğan (d.1980), Esra Erdoğan (d.1981) adlarında abla ve abileri vardır.

Trabzon, Araklı İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2002 yılında girdiği üniversite sınavında sözel bölümde yüzde 23"lük, sayısal bölümde ise yüzde 85"lik dilimde yer aldı ve barajın 120 puan olduğu sınavda 134.5 puan alarak Türkiye"de bir üniversiteye girmeye hak kazanamadı. Daha sonra İngiltere’de yaşamakta olan Ramsey ve Gürman Giyim’in sahibi Remzi Gür’ün sağladığı burs sayesinde Üniversiteyi ABD'de Indiana Üniversitesi'nde The School Of Public and Enveriomental Affairs (kamu ve çevre işleri) departmanında Policy Studies (politika araştırmaları) (sosyoloji ve siyaset) okudu. 2005 yılında mezun oldu. Ardından, okuldaki yakın Ürdün'lü arkadaşları ve Ürdün Kralı Hüseyin’in eşi Rana’nın teklifi ile Ürdün’de 6 ay Arapça eğitimi aldı.

Yüksek Lisansını da Londra'da London School of Economics'te Sosyal Politikalar bölümünde STK'lar ve Kalkınma üzerine yüksek lisansını tamamladı. Ankara'da İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Statistical, Economic and Social Training and Research Centre'da (SESRIC) uzman olarak çalıştı.

Sümeyye Erdoğan, 2010 yılında 90 bin TL sermaye ile Doruk Izgara Gıda Ticaret Limited Şirketi'ne ortak oldu. Merkezi İstanbul Sultangazi'de bulunan ve 2009 yılında kurulan şirketin sermayesi 300 bin TL. Şirketin ortakları arasında Başbakan'ın küçük oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan da bulunuyor. Şirkette en fazla sermayeye sahip olan Bilal Erdoğan'ın 120 bin TL sermayesi ve yüzde 40 hissesi var. Şirket sözleşmesine göre, amaç ve faaliyet konuları oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şirket başta gıda sektörü olmak üzere, fırıncılıktan tabldot yemeğe; otel, bar, cafe ve lokanta işletmekten kahvehane ve çay bahçesi açmaya; kuruyemişçilikten aktarlığa kadar bir dizi ekonomik faaliyet gösterebilecek.

Sümeyye Erdoğan, babasının Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar olan 4 yıllık süreçte babasının özel siyasi danışmanlığını yaptı. Son 1 yıldır da resmen Ak partinin Genel Başkan danışmanlığı görevini yaptı. Hükümetin politikalarıyla ilgili kamuoyunun nabzını da dikkate alan raporlar sundu. İç ve dış basın takibi yaparak Parti Genel Başkanına gözden kaçmış olabilecek önemli gelişmeleri aktardı. Yurt gezilerinde insanları dinleyip talepleriyle ilgili partinin ilgili birimlerini bilgilendirdi.

Gerek fahri danışmanlık gerekse Genel Başkan danışmanlığı yaparken hiçbir zaman maaş ya da başka bir ücret almadı. Ağustos 2014 itibariyle bu görevinden ayrıldı.



Babasının Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle Sümeyye Erdoğan da Genel Başkan danışmanlığı görevinden istifa etti. Üniversite yıllarında da hayalinde olan, sivil toplum çalışmalarına ağırlık verip, 2012 yılında kurdukları Kadın ve Demokrasi Derneği - KADEM'in başkan yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Sümeyye Erdoğan, 20 Mart 2016 tarihinde Selçuk Bayraktar ile nişanlandı.

14 Mayıs 2016 tarihinde Selçuk Bayraktar ile evlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde kıydığı nikahta şahitler arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Bosna Hersek lideri Bekir İzzetbegoviç, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Lübnan eski Başbakanı Saad Hariri ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama gibi isimler vardı. Geline nikah cüzdanını Abdullah Gülverdi.