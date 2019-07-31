Sumru Yavrucuk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUMRU YAVRUCUK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1961

Sumru Yavrucuk kaç yaşında :

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Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Yönetmen

Sumru Yavrucuk doğum yeri : Ankara

SUMRU YAVRUCUK BİYOGRAFİSİ

Altın Portakal, Afife Jale ve Avni Dilligil başta olmak üzere çok sayıda ödülü bulunan Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, tiyatro yönetmen. Sinema ve tiyatro kökenli bir oyuncu olmasına rağmen daha çok oynadığı dizilerle tanınan Yavrucuk, Yabancı Damat, Sevgili Dünürüm ve Fatmagül’ün Suçu Ne başta olmak üzere çok sayıda sevilen yerli dizide rol almıştır.

Sumru Yavrucuk 1961yılında, Ankara’da dünyaya geldi. Liseden mezun olmasının ardından, 1977yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı’na kayıt olan Yavrucuk, bu okulun Şan ve Tiyatro bölümlerinde eğitim aldı ve de 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’ne geçiş yaptı.

1982 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’nın kadrosuna geçen Yavrucuk, halen Devlet Tiyatroları’nın oyuncuları arasında yer almakta. Başarılı oyuncunun rol aldığı oyunlar arasında Gılgameş, Yedi Kocalı Hürmüz, Macbeth ve Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi Türk ve dünya tiyatrolarının pek çok klasiği yer almakta.

1988 tarihide rol aldığı Önce Canan adlı yerli dizi ile tv sektöründe de boy gösteren Yavrucuk, 2001 yılında Bizim Otel, 2005 yılında ise Mars Kapıdan Baktırır adlı dizilerde rol aldı. Yavrucuk’un tv izleyicileri arasında popülerlik kazaması ise, 2005yılında gösterime giren Yabancı Damat adlı dizide canlandırdığı Feride karakteri ile gerçekleşti. Yabancı Damat’ın ardından 2007 yılında Sevgili Dünürüm, 2009yılında ise Bahar Dalları adlı dizilerde rol alan başarılı oyuncu, halen gösterimi devam etmekte olan Fatmagülün Suçu Ne dizisinin kadrosunda yer almaktadır.

Sumru Yavrucuk’un sinema ile tanışması ise, 1990 tarihli Yorum Yok adlı filme gerçekleşti. Oyuncunun 1992 yılında rol aldığı iki film, Çıplak ve Seni Seviyorum Rosa ise, en fazla ses getiren filmleri oldu ve de Seni Seviyorum Rosa başarılı oyuncuya 1991 yılında Altın Portakal, 1992 yılında ise Altın Koza ödüllerini getirdi.

1982’den bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapıyor. Bunun yanı sıra sağır dilsizlerden oluşan sessiz tiyatroda 10 yıla yakın yönetmenlik yaptı ve Yıldız Üniversitesi öğrencileriyle iki oyun sahneledi: 1987’de "Bir Avuç Çehov", 1988’de "Kırmızı Biberler". Özel derslerle pek çok oyuncu yetiştirdi.

Sumru Yavrucuk, sağır ve dilsizlerin kullandığı işaret dili olan Gestuno’ya hakim bir konuşmacı olarak da bilinmekte. Oyuncunun sağır ve dilsizler yararına yaptığı çalışmalar hayranları tarafından taktirle takip edilirken, kendisinin on yıla yakın bir süre sağır dilsizlerden oluşan bir sessiz tiyatro grubuna yönetmenlik yaptığı ise kamuoyu tarafından çok fazla bilinmeyen yanlarından birisi. Yavrucuk bu grupla beraber sahnelediği Susuz Yaz adlı tiyatro oyunu ile 1986 yılında Türkiye Sağır Dilsizler Mim Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.



Ödülleri:

1984 - Umut Veren Oyuncu (Gılgamış).

1985 - Barselona Dünya II. Pandomim Festivali En İyi Yönetmen (Kurban)

1986 - Türkiye Sağır Dilsizler Mim Festivali En İyi Yönetmen (Sususz Yaz)

1988-1994-1997 - Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu ödülü.

1997 - Afife Jale En İyi Komedi-Müzikal Kadın Oyuncu ödülü.

1991 - Altın Portakal (Seni Seviyorum Rosa)

1992 - Altın Koza (Seni Seviyorum Rosa)

2005 - 1.Beyaz İnci TV Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Yabancı Damat)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2018 - Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh - Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

2015 - Shirley : Willy Russell - (Yönetmen) Tebdil-i Mekan Prodüksiyon Tiyatrosu

2012 - Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi : Ebru Nihan Celkan - (oyuncu, Yönetmen,) Altıdan Sonra Tiyatro

2006 - Yalnız Kadın : Dario Fo -

2003 - Fay Hattı : Behiç Ak - Dostlar Tiyatrosu

2000 - Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 - Altı Kişi Yazarını Arıyor : Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Bizi Hatırla (Sinema Filmi)

2016 - 2017 - No: 309 (Songül) (TV Dizisi)

2015 - 2016 - Acil Aşk Aranıyor (Nisan ın Annesi) (TV Dizisi)

2013 - Tamam mıyız (Temmuzun Annesi) (Sinema Filmi)

2012 - Ağır Roman Yeni Dünya (Tina) (TV Dizisi)

2010 - Luks Glück (Luks Mutter) (Sinema Filmi)

2010 - Kara Cumartesi (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Meryem) (TV Dizisi)

2009 - Bahar Dalları (Güzide) (TV Dizisi)

2007 - Sevgili Dünürüm (Yıldız Öğretmen) (TV Dizisi)

2004 - Yabancı Damat (Feride Baklavacıoğlu) (TV Dizisi)

2004 - Patroniçe (Tv Filmi)

2004 - Mars Kapıdan Baktırır (Yıldız) (TV Dizisi)

2004 - Halk Düşmanı (Gönül) (Tv Filmi)

2001 - Bizim Otel (Eva) (TV Dizisi)

2000 - Parça Pinçik (TV Dizisi)

2000 - Akasya Pasajı (Hülya) (TV Dizisi)

1999 - Meleğin Selamı (Kısa Film)

1999 - Direklerarası (Tv Filmi)

1999 - Akşam Güneşi (Şükran) (TV Dizisi)

1997 - Sır (Kısa Film)

1997 - Dostlar Pasajı (Hülya) (TV Dizisi)

1995 - Yer Çekimli Aşklar (Sinema Filmi)

1995 - Tutkular (TV Dizisi)

1994 - İş (Sinema Filmi)

1992 - Çıplak (Ayla) (Sinema Filmi)

1992 - Seni Seviyorum Rosa (Rosa) (Sinema Filmi)

1991 - İki Kadın (Müeyyet) (Tv Filmi)

1991 - Yol Palas Cinayeti (Ümmühan) (TV Dizisi)

1990 - Yorum Yok (Sevim) (Sinema Filmi)

1989 - Ayaşlı ve Kiracıları (İffet) (TV Dizisi)

1988 - Önce Canan (TV Dizisi)