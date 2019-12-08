Sumudica: “Gelecek hafta bizim için final niteliğinde”

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu maçta kazanılan 1 puanın bir anlam ifade etmesi için haftaya oynanacak Kayserispor maçının mutlaka kazanılması gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç hakkında fazla konuşulacak bir şeyin olmadığını söyleyen Sumudica, kendilerinin şanslı olduğunu belirtti. Oyuncularının davranış ve tutumlarının kendisini memnun ettiğini kaydeden Sumudica, "Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Rakibimizin kaliteli oyuncuları vardı. Konyaspor için konuşuyorum; aldıkları puan sürpriz çünkü daha fazlasını hak ediyorlar. Bugün biz puanımız 17 yaptık. Eğer bu puanın bir anlam ifade etmesini istiyorsak önümüzdeki Kayserispor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Gelecek hafta bizim için final niteliğinde. Buraya geldiğimde ilk devreyi 20 puanda kapatacağıma söz vermiştim. Bu hedefe çok yakınız şu an. Çok sayıda taraftar geldi. Takımlarını destekledikleri için onları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ayrıca oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu hafta çok çalıştık. Gelecek hafta oynayacağımız maç için buradan taraftarlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Nasıl bugün Konya taraftarı takımlarını desteklediler, yardım ettiler, rakipleri üzerinde baskı kurdular; ben de önümüzdeki hafta maç için taraftarlarımızı stada bekliyorum. Çünkü taraftarsız bir takım sıfırdır. Taraftarın bizim takımımıza ihtiyacı var. Biz de onlara ihtiyaç duyuyoruz. Beraber gelecek seneler için çok iyi bir takım kuracağız. Daha devam edecek başarılarımız" dedi.

Sumudica kendisine yapılan el hareketini gösterdi

Son düdüğün çalmasının ardından Konyaspor taraftarı ile diyaloğa girmesi ve yaptığı el hareketlerinin nedeninin sorulması üzerine Sumudica, kendisinin alkışlarken neden görülmediğini söyledi. Ardından devam eden Sumudica, maç boyu kenarda kendisinin yaşadıklarını kim yaşasa aynı hareketleri yapacağını dile getirdi. Sumudica bu konuşmanın ardından Konyaspor taraftarının kendisine yaptığı hareketleri basın açıklamasında beden dili ile göstererek neden bu hareketlerin görülmediğini sordu.

Teknik Direktör Sumudica, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'a gelmeden önce kendisinin takıma çağrıldığını söyleyerek, Konyaspor'un çok fazla taraftarı olan bir takım olduğunu ve tarih yazan takım olduğunu vurguladı. Yine maç sonu yaşananlar hakkında konuşan Sumudica, kimsenin kendisine küfür etme hakkının olmadığını belirtti.

Kaynak: İHA