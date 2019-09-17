Sumudica’dan milli takım iddialarına yanıt

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya Futbol Federasyonu'nun kendisini milli takımın başına getirmek istediği iddialarına cevap verdi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep takımı iki günlük aranın ardından çalışmalara başladı.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı siyahlı takım ısınma hareketleri ile başladı. Takım antrenmanın ana bölümünde ise spor salonunda kondisyon çalıştı.

Antrenman öncesi konuşan teknik direktör Marius Sumudica, "Romanya gazetelerinde milli takım için adım geçtiği söyleniyor. Bu benim için bir fırsat ama buraya sözler vererek ve çok fazla oyuncu transfer ederek geldim. Bazı oyuncular ile birebir irtibat kurdum onları buraya getirmek kolay olmadı. Projelerimiz var bu takım ile ilgili. Şu an bu teklif ilgimi çekmiyor ama her teknik adam için ülkesinin milli takımı büyük bir fırsattır" dedi.

"BU TAKIM LİGDE KALACAK"

Gazişehir Gaziantep takımının ligde kalacağını belirten Sumudica, "Sizlere şu sözü verebilirim; bu takım ligde kalacak. Bütün taraftarlar, kulüp yöneticileri bu konuda emin olabilir. Ben bu takımın ligi ya 10'uncu sırada ya da düşme hattının üzerinde bitirse de bu benim için önemli değil. Sonuçta bu takımı bulunduğu yerde tutmuş olacağım bu benim için bir hedef" şeklinde konuştu.

"KAYODE PROVOKE EDİLDİ"

Beşiktaş maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan Kayode hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncusunun maçın başından itibaren provoke edildiğini söyledi.

Sumudica, "Oyuncum maçın başından itibaren provoke edildi. Biraz daha akıllı davranmalıydı. Kendisi takımımız için önemli bir oyuncu. Kendisi özel bir oyuncu. Gelecek maçlarda daha akıllı davranıp rakiplerin provokasyonuna gelmemesi gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antremandan görüntüler

- Marius Sumudica'nın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

DHA