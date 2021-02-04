Süper Lig'in çılgın teknik adamı Marius Sumudica, olaylı Gaziantep FK ayrılışının ardından Süper Lig'de kalarak Çaykur Rizespor ile anlaşmıştı. Ligde son olarak Kasımpaşa ile berabere kalan Çaykur Rizespor, 24'üncü haftada Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa maçında alınan beraberliği adil bir skor olarak değerlendiren Sumudica, Alanyaspor karşısında bir sürprizinin olduğunu belirtti.

Hakemin çıkmayan topu korner olarak değerlendirdiğini savunan Sumudica, "Ancak esas hata bizdeydi. Korner atışında altı pas içerisinde bir futbolcu ayak içi vuramaz. Son iki maçta iki gol yedik. Biri frikik ve biri kornerden. Bunları düzeltmeliyiz." diye konuştu.

Sumudica, Rize şehrinin çok sıcakkanlı olduğunu, buraya da takımın potansiyeline inandığı için geldiğini aktardı.

Oyuncuların fiziksel olarak beklentilerinin altında olduğunu anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Fiziksel olarak bu takımda işler çok iyi değil. Bütün sorumluluğu geçmişte bu takımla çalışan teknik ekibe yüklemiyorum. Kovid-19'dan çıkan oyuncular var. Hepsi bitik. İki hafta odada kapalı kalınca olmuyor. Boldrin, Moroziuk, Meriah, hepsini direkt oyuna almak zorunda kaldım. Günden güne göreceksiniz ki bu takım daha iyiye gidecek." şeklinde konuştu.

"SUMUDICA'NIN SİZE BİR SÜRPRİZİ VAR"

Kadroyu tanımaya başladığını ve hak etmeyenlerin tribünde oturacağını belirten Sumudica, "Bir sonraki maç için size sürpriz hazırlıyorum. Sumudica'nın size bir sürprizi var. Başka bir futbol oynayacak bu takım. Biz Alanya'ya üç puan almak için gidiyoruz. Bir puan alırsak iyi ama üç puan alırsak çok daha iyi. Ancak biz orada asla yenilmeyeceğiz. Ben hiçbir maça 1 puan almak için hazırlanmam." açıklamasında bulundu.

Sumudica, Remy'nin takıma uzun süre katkı sağlayamayacağını, kendisinin tedavi için Almanya'ya gittiğini sözlerine ekledi.