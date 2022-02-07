Sumudica'nın tercümanı, iddiasıyla olay yarattı! "Yeni Malatyaspor'da futbolcuları cinsel..."

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 25 haftada topladığı 16 puanla ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Rumen teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından ise eski tercümanından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Oğuzhan Erdoğmuş isimli tercüman, Sumudica'nın futbolcuları cinsel ve ve sözlü olarak taciz ettiğini, bunu kanıtlayabileceğini aktardı.

RADYO PROGRAMINDA AÇIKLADI

Daha önce Marius Sumudica ile Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda birlikte çalışan tercüman Oğuzhan Erdoğmuş, katıldığı bir radyo programında söyledikleriyle dinleyenleri şoke etti. Sumudica'nın ayrılık haberiyle birlikte daha rahat konuşabileceğini ifade eden Erdoğmuş, dikkat çekecek iddialarda bulundu.

"CİNSEL TACİZDE BULUNUYORDU"

Oğuzhan Erdoğmuş, Rumen teknik adamla ilgili olarak "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.

HENÜZ BİR CEVAP GELMEDİ

Konuyla ilgili henüz Sumudica cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, sessiz kalma konusunda başarılı olmayan Rumen teknik adamın, iddiaların büyümesinin ardından konuşması bekleniyor. Yeni Malatyaspor'da ise ayrılık açıklamasında bu tarz bir durum dile getirilmezken, "Teknik direktör Sumudica ile yollarımız ayrıldı. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.