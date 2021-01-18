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  3. Sumudica'nın yeni takımı belli oldu! Deneyimli teknik adam Türkiye'de kaldı...

Sumudica'nın yeni takımı belli oldu! Deneyimli teknik adam Türkiye'de kaldı...

Bu sezon Gaziantep Futbol Kulübün'de gösterdiği performansla takımını zirve yarışına yükselten Sumudica, sözleşme görüşmelerinde yaşanan maddi anlaşmazlıklar dolayısıyla Gaziantep'ten ayrılmıştı. Deneyimli hocanın yeni takımı ise belli oldu.

Sumudica'nın yeni takımı belli oldu! Deneyimli teknik adam Türkiye'de kaldı...

Süper Lig'de bu sezona adeta damga vuran Marius Sumudica, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ligin üst sıralarına taşımıştı. Ancak yönetim ile Sumudica arasında yaşanan yeni sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlık, Rumen teknik adamın kulüpten ayrılmasına yol açtı. Gaziantep'e veda ederken gözyaşlarına hakim olamayan Sumudica'nın yeni takımı belli oldu. 

SÜPER LİG'DE KALDI

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a elenen Rizespor'da teknik direktör Stephan Tomas görevden alındı.

Rize ekibi, teknik direktör arayışlarına hemen başlarken, geçen haftalarda Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica ile görüşüldü. Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Sumudica'yı Rize'ye davet etti.

Önümüzdeki günlerde Rize'ye gidecek olan Sumudica, kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan anlaşmaya imza atacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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