Sun Ho Yi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sun Ho Yi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sun Ho Yi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sun Ho Yi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sun Ho Yi 16 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이선호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sun Ho Yi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sun Ho Yi'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sun Ho Yi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sun Ho Yi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sun Ho Yi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sun Ho Yi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2020 yılında Jinwee U18

12 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Sun Ho Yi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sun Ho Yi şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Singok Elementary School (신곡초등학교, 2012-2015),Pungsaeng Middle School (풍생중학교, 2016-2018),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2019),Pyeongtaek Jinwee FC U18 (평택진위FC U18, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.