Sun Menahem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sun Menahem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sun Menahem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sun Menahem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sun Menahem 7 Eylül 1993 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da סאן מנחם şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sun Menahem Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jacky Dahan yapmaktadır. Sun Menahem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Sun Menahem'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sun Menahem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sun Menahem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sun Menahem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sun Menahem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ramat haSharon

1 Temmuz 2015 yılında Maccabi Haifa

22 Ağustos 2017 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

Sun Menahem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sun Menahem şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sun Menahem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bnei Yehuda Tel Aviv, Shimshon Tel Aviv, Ironi Nir Ramat haSharon

İsrail takımında 12 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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