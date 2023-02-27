Sun Woo Yoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sun Woo Yoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sun Woo Yoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sun Woo Yoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sun Woo Yoo 18 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 유선우 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sun Woo Yoo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sun Woo Yoo'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sun Woo Yoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sun Woo Yoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Daejeon U18
6 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.
Sun Woo Yoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sun Woo Yoo şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Daegu Junior FC U12 (대구주니어FC, 2014-2016),
Andong Middle School (안동중학교, 2017-2019),
Daejeon Hana Citizen U18 (충남기계공업고등학교, 2020-)
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