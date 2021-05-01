Bugün çıkan haberlerle birlikte Ozan Çolakoğlu'nun annesi Suna Çolakoğlu'nun yaşamını yitirdiğini öğrendik. Bu haberin ardından Suna Çolakoğlu'nun hayatı ve ölüm sebebi merak edilmeye başlandı. Peki Suna Çolakoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte soruların cevabı...

SUNA ÇOLAKOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü şarkıcı Gülşen'in besteci, aranjör ve müzik yapımcısı eşi Ozan Çolakoğlu'nun annesi Suna Çolakoğlu banyoda ayağının kayması sonucunda beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Suna Çolakoğlu yakınları tarafından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilirken kısıtlamalardan dolayı İspanya'dan Türkiye'ye gelemeyen Ozan Çolakoğlu annesinin cenazesine katılamadı. Ozan Çolakoğlu'nun derin üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Suna Çolakoğlu'nun hayatı hakkında fazla bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haber güncellenecektir...