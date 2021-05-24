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Suna isminin anlamı nedir, Suna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Suna isminin anlamı; bir tür yaban ördeği demektir. Bu içeriğimizde Suna isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Suna isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Suna isminin anlamı nedir, Suna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Suna isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Suna ismi ne demek, Suna ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Suna isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Suna İsminin anlamı nedir? TDK Suna anlamı:

TDK'da Suna ismi erkek ördek; göl ördeği anlamlarında yer almaktadır.

Suna İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Suna ismi geçmemektedir.

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Suna isminin kökeni:

Suna ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Suna isminde 53440 kişi vardır.

Suna isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Suna isminin rengi:

Limon

Suna ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Suna isminin Harf Analizi Nedir ?

Suna ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Suna isminin Numerolojisi Kaçtır?

Suna ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

U : 25

N : 17

A : 1

= 65 Suna İsminin Numeroloji Toplamı 65’dir.

Suna ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Suna isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Suna isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1   U: 3   N: 5   A: 1 = 10

1 0 = 1 Kader sayısıdır

Suna isminin 1 kader sayısına göre kişilik özellikleri

1 – İstiklalinden, hürriyetinden asla taviz vermez. Yaratıcılığının yanında kişisel egosuda da yüksektir. Kendine çok düşkündür. Liderlik vasıfları her zaman öndedir. Hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Aceleci ve otoriter davranmaktan uzak durmalılar.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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