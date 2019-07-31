Suna Kan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUNA KAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Ekim.1936

Suna Kan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek :

Suna Kan doğum yeri : Adana

SUNA KAN BİYOGRAFİSİ

Virtüöz kemancımız Suna Kan çıkarılan özel bir yasayla yurt dışında eğitimini sürdüren devlet sanatçılarımızdan biri olmuştur.

21 Ekim 1936’da Adana’da doğan Suna Kan ilk keman derslerini beş yaşında babası Nuri Kan’dan aldı.Daha sonra keman dersleri Walter Gehardt, Gilbert Back, İzzet Nezihi Albayrak ve Liko Amartarafından devam etti.

9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart’ın 5.Konçertosunu ve Viotti’nin 22.Konçertosunu seslendirdi.

1948’de çıkarılan özel bir yasa ile (İdil Biret-Suna Kan Yasası) müzik eğitimini Fransa’da sürdürdü.

Paris Konservatuarı’nda Gabriel Bouillon’un öğrencisi olan Suna Kan, 1952yılında konservatuarı birincilikle bitirdi.

1954’te Cenevre Konkuru’nda birincilik madalyası aldı.1955’te Viotti Yarışmalarında birincilik, 1956’da Münih Yarışmasında ikincilik, 1957’de Margueite Lang_Jacques Thibaud Uluslararası yarışmasında beşincilik kazandı.

Avrupa’da çeşitli konserler vermesinin yanı sıra Asya ve Afrika ülkelerinde de başarılı konserler verdi.Dünyanın en ünlü sanatçı ve orkestralarıyla çalıştı.



Yurda döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçılığına atandı.

İcracı olarak yurt içince orkestra ile turnelere çıktı, evrensel müziğin tanınması ve yaygınlaşması uğrunda mücadele verdi.

1977-1986 yılları arasında kuruluşuna önayak olduğu TRT Ankara Oda Orkestrası’nın baş kemancılığını ve solistliğini yaptı.

Kocası Faruk Güvenç’in ölümünden sonra 1988’de Halit Güvener’le evlendi ve onunla birlikte sefire olarak Macaristan’a gitti.

“Devlet Sanatçısı” unvanını taşıyan Suna Kan, Türk bestecilerinin keman yapıtlarının ilk seslendirişlerini ve Beethoven ve Brahms’ın bütün keman sonatlarını yorumlamıştır.