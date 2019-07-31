Suna Keskin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUNA KESKİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 30.Ağustos.1940

Suna Keskin kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Suna Keskin doğum yeri : Biga Çanakkale

SUNA KESKİN BİYOGRAFİSİ

Suna Keskin, 30 Ağustos 1940 tarihinde Çanakkale, Biga’da doğmuştur. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden mezun oldu. Eşi Erol Keskin ile akademideyken tanıştı.

Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.

Amatör olarak Akademi Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğuna başladı. 1963 yılında Haldun Dormen'in Tiyatrosu'nda 'Montserrah' ve 'Şahane Züğürtler' adlı oyunlarla profesyonel oyunculuğa başladı. Dormen Tiyatrosu'nun ilk kapadığında Erol Günaydın, Erol Keskin, Hadi Çaman ile birlikte, Gen-Ar Tiyatrosu'nun kurucuları arasında oldu.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda, Pekcan Koşar Tiyatrosu'nda çalıştı. Enis Fosforoğlu tiyatro topluluğu ile 15 yıl çalıştı. 2002 yılından 2008 yılına Hadi Çaman ölünceye kadar Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda çalıştı. Nedim Sabantarafından kurulan Tiyatrokare’de 2008 yılında çalışmaya başladı.

1966 yılında senaryosunu Yaşar Kemal'in yazdığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı “Ölüm Tarlası” adlı sinema filminde Fikret Hakan, Erol Günaydın, Lale Belkıs, Pekcan Koşar, Şükran Güngör, Erol Taş, Erdal Özyağcılar, Mustafa Alabora ile birlikte rol aldı.

1972 yılında senaryosunu Bülent Oran’ın yazdığı “Üç Sevgili” filminde Tarık Akan, Meral Zeren, Fatma Belgen, Münir Özkul, Hulusi Kentmen, Halit Akçatepe, Mürüvvet Sim ile birlikte oynadı.

1975 yılında Halit Refiğ'in yönettiği ve başrolleri, Müjde Ar, Şükran Güngör ve Neriman Köksal'ın oynadığı, Aşk-ı Memnu dizisinde, Peyker rolünü oynadı.

Suna Keskin, tiyatro oyuncusu Erol Keskin ile evlidir.

2011 yılında başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk'in paylaştığı “Canım Babam” dizisinde rol aldı.

2012 yılında “Süpertürk” filminde Tamer Karadağlı, Atilla Arcan, Buket Dereoğlu, Necmi Yapıcı, Murat Serezli, Doğa Rutkay ile beraber rol aldı.

Nedim Saban’ın Tiyatrokare’de 2016 yılında Rolün ilk sahibi Macide Tanır anısına tekrarlanan Neil Simon’un eseri olan “Müziksiz Evin Konukları” adlı tiyatro oyununda sevgisiz babaanneyi bu kez usta oyuncu Suna Keskin oynayacak. Ebru Cündübeyoğlu, Bülent Seyran’da oyuncular arasındadır.



Ödülleri:

2018 - Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri - "Onur Ödülü"

2013 - Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri - "Komedi Kadın Oyuncu" (Aşka 103 Adım)

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları :

2019 - Anneme Artık Dur Lazım : Driving Miss Daisy adlı filimden uyarlama - Kedi Sahne Sanatları

2018 - Seninle Başım Dertte :Yavuz Hakan Tok - Kedi Sahne Sanatları

2016 - Ahududu :Joseph Kesselring - Tiyatrokare

2015 - 2016 - Müziksiz Evin Konukları : Neil Simon - Tiyatrokare

2014 - Annemin Şoförü - Tiyatrokedi

2012 - Aşka 103 Adım : Neil Simon - Tiyatrokare

2011 - Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun : Hatice Meryem - Tiyatrokare

2010 - Çelik Manolyalar : Robert Harling - Tiyatrokare

2009 - Bu Da Benim Ailem : Sandberg+Firner - Tiyatrokare

2007 - Aşkın Yaşı Yoktur : Alfonso Paso - Yedi Tepe Oyuncuları

2004 - Son Perde : Cahit Atay - Yedi Tepe Oyuncuları

2003 - Tıpkı Sen Tıpkı Ben : Haluk Işık - Yedi Tepe Oyuncuları

2002 - Hisse-i Şayia : Ahmet Nuri Sekizinci - Yedi Tepe Oyuncuları

1968 - Çorbamdaki Kız : Terence Frisby - Genar Tiyatrosu

1967 - Yolcu : Nazım Hikmet - Genar Tiyatrosu

1963 - Montserrah : Dormen Tiyatrosu

1963 - Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Yok Artık 2 (Anne) (Sinema Filmi)

2013 - Yüksek Giriş (TV Dizisi)

2012 - Süpertürk (Saniye) (Sinema Filmi)

2011 - Canım Babam (İsmet) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Yalancı Romantik (Handan) (TV Dizisi)

2008 - Nerede Kalmıştık (TV Dizisi)

2008 - Ece (Leyla) (TV Dizisi)

2007 - OKS Anneleri (Sevim) (TV Dizisi)

2007 - Mavi Gözlü Dev (Celile Hanım) (Sinema Filmi)

2007 - Benden Baba Olmaz (Anne) (TV Dizisi)

2007 - Doktorlar (Aysel) (TV Dizisi)

2005 - İki Arada Aşk (Sedat’ın Annesi) (TV Dizisi)

2005 - Üç Kadın (TV Dizisi)

2004 - Yadigar (Nilüfer) (TV Dizisi)

2004 - 2009 - Avrupa Yakası (Sedef Onaran) (TV Dizisi)

2004 - Aktör Eskisi (TV Filmi)

2002 - Bir Tatlı Huzur (TV Dizisi)

2001 - Mutluyüz Ailesi (TV Dizisi)

2001 - Dünya Varmış (Madam Anita) (TV Dizisi)

1999 - Uzaydan Adam Çıkmaz (TV Dizisi)

1998 - Kızım Osman (TV Dizisi)

1997 - Sıdıka (Şetaret Hala - 2) (TV Dizisi)

1997 - Ruhsar (Handan) (TV Dizisi)

1993 - Şen Olasın Nuri Bey (TV Dizisi)

1989 - Güzel Bir Gün İçin (TV Filmi)

1987 - Elif Ana - Ayşe Kız (TV Dizisi)

1986 - Perihan Abla (Leyla) (TV Dizisi)

1984 - Parkta Bir Sonbahar Günüydü (Belma) (TV Dizisi)

1979 - Bir Ceza Avukatının Anıları: Çekiç ve Titreşim (TV Filmi)

1975 - Aşk-ı Memnu (Peyker) (TV Dizisi)

1974 - Arkadaş (Melike Demirağ Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1973 - Babaların Günahı (Kamelya) (Sinema Filmi)

1972 - Üç Sevgili (Gül) (Sinema Filmi)

1972 - Tatlı Dillim (Jülide) (Sinema Filmi)

1972 - Büyük Bela (Emine) (Sinema Filmi)

1971 - Geldi Sevdi Vurdu (Sinema Filmi)

1970 - Paralı Askerler (Kafedeki Kız) (Sinema Filmi)

1970 - Köye Dönen Yosma (Sinema Filmi)

1968 - Dertli Gönlüm (Sinema Filmi)

1967 - Kozanoğlu (Esma) (Sinema Filmi)

1966 - Ölüm Tarlası (Bahar) (Sinema Filmi)

1965 - Kahreden Darbe (Sinema Filmi)

1965 - Güzel Bir Gün İçin (Sinema Filmi)