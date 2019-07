Suna Pekuysal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SUNA PEKUYSAL KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Ekim.1933 Ölüm tarihi : 22.Temmuz.2008

Suna Pekuysal kaç yaşında öldü : 75

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu,Ses Sanatçısı

Suna Pekuysal doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SUNA PEKUYSAL BİYOGRAFİSİ

Türk sinema,tiyatro ve televizyon oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

Asıl adı Suna Belener olan Suna Pekuysal, 24 Ekim 1933 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Bale Bölümü'nde öğrenim görürken 1949 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümünde Kadri Ögelman'ın "Artist Aranıyor" adlı oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1952 de İstanbul Şehir Tiyatrosu dram bölümü kadrosuna geçti.

1964 yılında gazeteci Ergun Köknar ile evlendi. 1973 yılında oğulları Sait Ali Köknar dünyaya geldi.

Suna Pekuysal, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda 1984 yılında sahnelenen, Ekrem Reşit Rey’in 1933 yılında kaleme aldığı, Cemal Reşit Rey’in bestelerini yaptığı ve Haldun Dormen’in sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" adlı müzikalde Zihni Göktayile 14 yıl aralıksız olarak oynadı. "Lüküs Hayat" operetindeki Zeynep rolüyle gönüllerdeki tahtını pekiştirdi.

Birçok televizyon reklam ve dizilerinde, müzikallerde sanatçılık başarısını gösteren Suna Pekuysal, 54 yıl Şehir Tiyatroları'nda görev yaptıktan sonra, 24 Ekim 1998 yılında Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. Yarım asırdan fazla süredir devam eden sanat yaşamı boyunca 250'den fazla oyunda, 100'e yakın da sinema filminde rol aldı. Son yıllarındaki en ses getiren rolü ATV'de Özkan Uğur ile başrolü paylaştığı "Yeter Anne" adlı komedi dizi oldu.

1979'da TV'de "Tatlı Çarşamba" adlı güldürüdeki oyunuyla başarı kazandı. Birçok TV reklamında gözüktü, müzikallerde yer aldı. Kartal Tibet'in TV için çektiği "Annem Annem" dizisinde oynadı.

Suna Pekuysal, dizi filmlerde de rol aldı, Bunların arasında "Genç Indiana Jones" dizisinin bir filmi de vardı ve konusu Türkiye'de geçen "İstanbul: Eylül 1918" isimli bu filmde bir falcıyı canlandırdı.

Pekuysal, 17 Temmuz 2008 günü evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınarak, ameliyat edildi, ardından yoğun bakıma alındı. Burada solunum cihazına bağlanan Pekuysal, 22 Temmuz 2008 günü hayata gözlerini kapadı.

(1964 ) Kadın Berberi filminde Suna Pekuysal, Ayhan Işık, Filiz Akın ve Öztürk Serengil birlikte oynadı.



Ödülleri :

1980 Avni Dilligil Ödülü (Tırpan)

1980 Ulvi Uraz Ödülü (Tırpan)

1986 Sanat Kurumu Ödülü (Lüküs Hayat)

1987 İsmail Dümbüllü Ödülü (Lüküs Hayat)

1998 Afife Tiyatro Ödülleri - Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü

2000 Belkıs Dilligil Onur Ödülü

2001 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü

2003 Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları :

Sultan Gelin

Hasır Şapka

Ahududu

Keşanlı Ali Destanı

Lüküs Hayat

Tırpan

Bir Neşei Muhabbet

Kozalar

Artist Aranıyor

Filmleri :

1. Can Yoldaşı (1952)

2. Halıcı Kız (1953)

3. Yaprak Dökümü (1958)

4. Allı Yemeni (1958)

5. Sevdalı Gelin (1959)

6. Samanyolu (1959)

7. Garipler Sokağı (1959)

8. Aşk rüzgarı (1960)

9. Mahallenin Sevgilisi (1960)

10. Bir bahar Aksamı (1961)

11. Otobüs Yolcuları (1961)

12. Zavalli Necdet (1961)

13. Unutamadığım kadın (1961)

14. Cilali Ibo Zoraki Baba (1961)

15. Minnoş (1961)

16. Derbeder (1961)

17. Hayat Bazen Tatlıdır (1962)

18. Esir Kuş (1962)

19. Küçük Hanımın Kısmeti (1962)

20. Damat Beyefendi (1962)

21. Küçük Hanım Avrupa'da (1962)

22. Bir Gecelik Gelin (1962)

23. Şeytan bunun neresinde (1962)

24. Küçük Hanımın Şoförü (1962)

25. Aşk Güzeldir (1962)

26. Neşemizi Bulalım (1962)

27. Yedi Günlük Aşk (1962)

28. Yalnızlar İçin (1962)

29. Çam Sakızı (1962)

30. Yedi Kocalı Hürmüz (1963)

31. İlk Gözağrısı (1963)

32. Aşka Vakit Yok (1963)

33. Cici Can (1963)

34. Erkek Fatma Evleniyor (1963)

35. Aşk Tomurcukları (1963)

36. Adanalı Tayfur (1963)

37. Kötü Tohum (1963)

38. Kiralık Koca (1963)

39. Akasyalar Açarken (1963)

40. Kızgın Delikanlı (1964)

41. Afilli Delikanlılar (1964)

42. Kadın Berberi (1964)

43. Yalnız Değiliz (1964)

44. Yiğitler Yatağı (1964)

45. Kral Arkadaşım (1964)

46. Şoförler Kralı (1964)

47. Yalancının Mumu (1965)

48. Dört Deli Bir Aptal (1965)

49. Bir Koltukta İki Karpuz (1965)

50. Kıskanç Kadın (1966)

51. Çalıkuşu (1966)

52. Akşam Güneşi (1966)

53. Fabrikanın Şoförü (1966)

54. Sevgilim Artist Olunca (1966)

55. Trafik Belma (1967)

56. Nemli Gözler (1967)

57. Sen Benimsin (1967)

58. Üç Sevdalı Kız (1967)

59. Yıkılan Gurur (1967)

60. Paydos (1968)

61. Katip (1968)

62. Kadın Değil, Baş Belası (1968)

63. Atlı Karınca Dönüyor (1968)

64. İncili Çavuş (1968)

65. Kanlı Nigar (1968)

66. Sazlı Damın Kahpesi (1969)

67. Kınalı Keklik (1969)

68. Sevdalı Gelin (1969)

69. Esmerin Tadı Sarışının Adı (1969)

70. Ayşecik - Yuvanın Bekçileri (1969)

71. Küçük Hanımın Şoförü (1970)

72. İç Güveysi (1970)

73. Allı Yemeni (1970)

74. Ham Meyva (1970)

75. Kezban Roma'da (1970)

76. Kanunsuz Yaşayanlar (1971)

77. Keloğlan Aramızda (1971)

78. Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)

79. Hasret (1971)

80. Yalnız Değiliz (1971)

81. Şehzade Sinbad Kaf Dağında (1971)

82. Hüdaverdi - Pırtık (1971)

83. Tophaneli Murat (1971)

84. Hayat Sevince Güzel (1971)

85. Bizimkiler (1971)

86. Kadifeden Kesesi (1971)

87. Keloğlan (1971)

88. Keloğlan ve Can Kız (1972)

89. Ben Bir Garip Keloğlanım (1976)

90. Yeter Anne (2002)

91. İnşaat (2003)

92. Teberik Şanssız (2004)

93. Capkin (2005)

94. Hırsız Var! (2005)

95. Avrupa Yakası (2006) Konuk Oyuncu olarak

96. Hayat Bilgisi (2006) Konuk Oyuncu Olarak

97. Yalancı Yarim (2007) Netice Hala