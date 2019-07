Suna Selen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUNA SELEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Temmuz.1939

Suna Selen kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Suna Selen doğum yeri : İstanbul

SUNA SELEN BİYOGRAFİSİ

Suna Selen, 1 Temmuz 1939 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Avukat Hüsamettin Selen'dir. İstanbul Atatürk Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Beşiktaş Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Suna Selen, aynı zamanda sanat yönetmenliği yapmakta olup, üniversitede 1 yıl Akademik Resim, 1 yıl Hukuk, 1 yıl Felsefe-Sosyoloji eğitimi almıştır.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Bir dönem de modellik yapmıştır.

Yeni 50 Türk lirasının arka yüzündeki Fatma Aliye Topuz Hanım, Suna Selen'in anneannesidir. Ahmed Cevdet Paşaanneannesi Fatma Aliye Topuz Hanımın babasıdır.

1959-60 tiyatro mevsiminde Oda Tiyatrosu’nda Alexandro Casona’nın “Şafakta Gelen Kadın” piyesiyle profesyonel tiyatroya başladı. Aynı sezon Alber Husson’un “Gökteki Kaldırımlar” komedisinde Nicole Cerusier rolüyle kısa bir zamanda, tiyatro seyircileri arasında büyük bir şöhret yaptı. Bu mevsim Münir Özkul, Uğur Başaran’ın baş rollerini oynadığı “Sevgili Gölge” komedisinde, Aksaray “Bulvar Tiyatrosu”nda oynamaktadır.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminde canlandırdığı kötü kraliçe rolü ile izleyicilerin hafızasına kazınan, büyük karakter oyuncusu Suna Selen, güzelliği, keskin mimikleri ve oyunculuk gücü ile sinemamızın en önemli karakter oyuncularından biridir.

Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandıran Suna Selen, birçok sinema filmi ve dizide rol almıştır.

2010 yılında New York’da Beş Minare, Kara Murat Mora’nın Ateşi ve Devrimden Sonra adlı sinema filminde oynamıştır. Oyunculuk kariyerine Hayat Devam Ediyor adlı dizi film ile devam etmiştir.

Haziran 2015 ayında Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.



Evlilikleri :

1.evliliği : 22 Şubat 1957 tarihinde Cevat Şakir Kabaağaçlı’ın yeğeni ressam Cem Kabaağaçlı ile evlendi. Derya Simkurt Kabaağaçlı (ö.2006) adında bir çocuğu oldu. Boşandı.

2.evliliği : Suna Selen, Münir Özkul ile 6 yılı evli olmak üzere 14 yıl beraber yaşadılar, bu evlilikten Güner Özkul (d. 1 Şubat 1966) adında bir kızı olmuştur. Kızları sekiz yaşındayken, çift boşanma kararı almıştır.1974’de boşandılar.

3.evliliği : 1975 yılında Tiyatro ve sinema oyuncusu, oyun yazarı Güner Sümer ile evlendi. Bu evliliğinden Sinan Sümer (d. 2 Kasım, 1975) adında bir oğlu vardır.

Ödülleri :

1971 - 8. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

1983 - 5. Ankara Film Festivali, Yardımcı kadın oyuncu, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri

2003 - 22. İstanbul Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu, Gönderilmemiş Mektuplar

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2010 - King Kong'un Kızları : Theresia Walser - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2006 - Arıza : Emre Koyuncuoğlu - İKSV

2004 - Yaban (oyun) : Yakup Kadri Karaosmanoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2003 - Kırmızı Yorgunları : Özen Yula - İzmit Şehir Tiyatrosu

2000 - Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 - Gel Evlenelim Yürü Boşanalım - Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 - Akçalı Kel Memet : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Babaanne)(Sinema Filmi)

2016 - Vezir Parmağı (Sinema Filmi)

2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Fatma Ana) (Sinema Filmi)

2015 - Uzaklarda Arama (Samime) (Sinema Filmi)

2015 - Huzurevi (Cennet) (Kısa Film)

2014 - Yunus Emre: Aşkın Sesi (Yaşlı Ana) (Sinema Filmi)

2014 - Kadim Dostum (TV Dizisi)

2013 - Şipşak Anadolu (Sinema Filmi)

2013 - Mc Dandik (Karadul) (Sinema Filmi)

2013 - Kusursuzlar (Selma Teyze) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (Kadriye Altındağ)(TV Dizisi)

2011 - Devrimden Sonra (Yaşlı Kadın) (Sinema Filmi)

2011 - Başrolde Aşk (Babaanne) (TV Dizisi)

2010 - Son İstasyon (Hacer) (Sinema Filmi)

2010 - Sensiz Yaşayamam (Neriman) (TV Dizisi)

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Hacı Gümüş'ün Annesi)(Sinema Filmi)

2010 - Ezel (Lale Hanım) (TV Dizisi)

2008 - Talih Kuşu (Döndü) (TV Dizisi)

2008 - Kayıp Prenses (Yaşlı İris) (TV Dizisi)

2008 - Hüküm (Kısa Film)

2008 - Dedektif Biraderler (TV Dizisi)

2007 - Zincirbozan (Rahşan Ecevit) (Sinema Filmi)

2007 - Taş Yastık (Sinema Filmi)

2007 - Sandık (Kısa Film)

2008 - 2009 - Parmaklıklar Ardında (Gülten) (TV Dizisi)

2007 - Oyunlarla Yaşayanlar (TV Filmi)

2007 - Beyaz Melek (Mızgin) (Sinema Filmi)

2007 - Ara (Sinema Filmi)

2006 - Tutkunum Sana (Hadiye) (TV Dizisi)

2006 - Kızlar Yurdu (Eleni) (TV Dizisi)

2006 - 2008 - Doktorlar (Azize Nine) (TV Dizisi)

2005 - Yeniden Çalıkuşu (Feride) (TV Dizisi)

2005 - Nehir (Nermin) (TV Dizisi)

2005 - Emret Komutanım (TV Dizisi)

2005 - Cemalim (Gül) (TV Filmi)

2005 - Sihirli Annem ((Mevhibe Hala)TV Dizisi)

2004 - Yağmur Zamanı (TV Dizisi)

2004 - Yadigar (Ferdane) (TV Dizisi)

2004 - Kısmet (TV Filmi)

2004 - Büyü (Büyücü) (Sinema Filmi)

2004 - Beş Kollu Avize (TV Filmi)

2003 - Bulutları Beklerken (Selma) (Sinema Filmi)

2002 - Hızma (Ebe) (TV Dizisi)

2002 - Gönderilmemiş Mektuplar (Elmas) (Sinema Filmi)

2001 - Fidan Hanım'a Ne Oldu (Fidan Hanım) (TV Filmi)

2001 - Benimle Evlenir Misin (Makbule Karaca) (TV Dizisi)

2000 - Zümrüt / Gözlerim Aklına Gelir... (Vasfiye) (Sinema Filmi)

2000 - Samyeli (TV Dizisi)

2000 - Halk Çocuğu (Sinema Filmi)

1999 - Doğum Yeri Absürdistan (Emre'nin annesi) (Sinema Filmi)

1997 - Sırtımdan Vuruldum (Naciye) (TV Dizisi)

1997 - Mektup (Sinema Filmi)

1997 - Devridaim (Kısa Film)

1997 - Babaanne (Kısa Film)

1997 - Ah Nalan Ah (Süslü Naciye) (TV Filmi)

1994 - Şehnaz Tango (TV Dizisi)

1994 - Kadın Severse (Gülnaz) (Sinema Filmi)

1993 - Şahmaran (Sinema Filmi)

1993 - Yaz Yağmuru (Sinema Filmi)

1993 - Yaz Evi (Yadigar) (TV Dizisi)

1992 - Sarı Tebessüm (Sinema Filmi)

1992 - Piano Piano Bacaksız (Sıdıka) (Sinema Filmi)

1992 - Mahallenin Muhtarları (Temel'in Annesi) (TV Dizisi)

1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Füruzan) (Sinema Filmi)

1991 - Ölür Ayak (Sinema Filmi)

1991 - Issızlığın Ortası (TV Dizisi)

1991 - Bir Ömrün Bedeli (TV Dizisi)

1990 - Hanımın Çiftliği (Seyyare Bacı) (TV Dizisi)

1989 - Lüküs Hayat (TV Dizisi)

1989 - Dullar Pansiyonu (Cavidan) (TV Dizisi)

1988 - Keşanlı Ali Destanı (Şerif Abla) (TV Dizisi)

1988 - Bir Tren Yolculuğu (Kaymakamın Eşi) (TV Filmi)

1988 - 077 Hızır- Acil Servis (TV Dizisi)

1987 - Unutamadığım (Ayşe Hanım) (Sinema Filmi)

1987 - Su Da Yanar (Sinema Filmi)

1987 - Ateşten Günler (TV Dizisi)

1986 - Çalıkuşu (Öğretmen) (TV Dizisi)

1986 - Sıcak Tatlı Yaz (Sinema Filmi)

1986 - Oteldeki Cinayet (Sinema Filmi)

1986 - Bizi Güldürenler (Aygır Fatma) (TV Dizisi)

1986 - Bir Yabancı Konuk (TV Dizisi)

1986 - Aygır Fatma (Aygır Fatma) (TV Filmi)

1985 - Bugünün Saraylısı (Berrin ) (TV Dizisi)

1984 - Fırtına Gönüller (Sinema Filmi)

1983 - Üç İstanbul (Prenses) (TV Dizisi)

1983 - Kuduz / Çocuklar Çiçektir (Ayşe Nine) (Sinema Filmi)

1983 - Gecelerin Kadını (Faruk'un Annesi) (Sinema Filmi)

1983 - Can Kurban (Murat'ın Annesi) (Sinema Filmi)

1982 - İffet (İffet in Teyzesi) (Sinema Filmi)

1982 - Faize Hücum (Sinema Filmi)

1981 - Kürtaj (Talat'ın Annesi) (Sinema Filmi)

1981 - Kan Bağı (Sinema Filmi)

1981 - Aşka Dönüş (Sinema Filmi)

1981 - At (Sinema Filmi)

1979 - Yusuf İle Kenan (Lale) (Sinema Filmi)

1976 - Sahte Kabadayı (Şarkıcı) (Sinema Filmi)

1976 - Hınç (Elif) (Sinema Filmi)

1975 - Oy Emine (Sinema Filmi)

1974 - İstek (Hatice) (Sinema Filmi)

1974 - Yüreğimde Yare Var (Şaziment) (Sinema Filmi)

1973 - Kaderim (Sinema Filmi)

1973 - Hudutların Kartalı (Kartal ve Şahinin Annesi) (Sinema Filmi)

1973 - Gurbetçiler (Zeynep) (Sinema Filmi)

1973 - Evlat Acısı (Cavidan / Nimet) (Sinema Filmi)

1973 - Dertli (Anne Şaziye) (Sinema Filmi)

1972 - Ölüm Korkusu (Sinema Filmi)

1972 - Yetimler Ahı (Sinema Filmi)

1972 - Tövbekar (Ayşe) (Sinema Filmi)

1972 - Para (Yenge) (Sinema Filmi)

1972 - Paprika Gaddarın Aşkı (Gaddar'ın Karısı) (Sinema Filmi)

1972 - Bir Pınar Ki (Güzide) (Sinema Filmi)

1972 - Aslanların Ölümü (Ayşe) (Sinema Filmi)

1971 - İki Ruhlu Kadın (Esma) (Sinema Filmi)

1971 - Yedi Kocalı Hürmüz (Havva) (Sinema Filmi)

1971 - Sinderella Kül Kedisi (Büyücü) (Sinema Filmi)

1971 - Senede Bir Gün (Zeynep) (Sinema Filmi)

1971 - Kerem İle Aslı (Kerem'in Annesi) (Sinema Filmi)

1971 - Fatoş Sokakların Meleği (Fatoş'un Annesi) (Sinema Filmi)

1971 - Bir Genç Kızın Romanı (Gülten) (Sinema Filmi)

1971 - Binbir Gece Masalları (Sinema Filmi)

1971 - Aşk Uğruna (Kiraz) (Sinema Filmi)

1970 - Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler (Cadı Kraliçe) (Sinema Filmi)

1970 - Küçük Hanımın Şoförü (Fatoş) (Sinema Filmi)

1969 - Fakir Kızı Leyla (Sinema Filmi)

1967 - Sürtüğün Kızı (Sinema Filmi)

1967 - Silahları Ellerinde Öldüler (Nevin) (Sinema Filmi)

1966 - Bir Millet Uyanıyor (Sinema Filmi)

1965 - Suçlu Çocuklar (Sinema Filmi)

1965 - Gönül Kuşu (Sinema Filmi)

1965 - Dokunma Bozulurum (Sinema Filmi)

1963 - Üç Çapkın Gelin (Sinema Filmi)

1963 - Kezban (Nilüfer) (Sinema Filmi)

1961 - Sevimli Haydut (Ayşe) (Sinema Filmi)

1961 - Mahalle Arkadaşları (Türkan) (Sinema Filmi)

1961 - Kolsuz Bebek / Üç Öykülü Film (Sinema Filmi)

1961 - Kalp Yarası (Sinema Filmi)

1961 - Dikenli Gül (Cavidan) (Sinema Filmi)

1960 - Izdırap Çocuğu (Sinema Filmi)

1960 - Gecelerin Ötesi (Sema) (Sinema Filmi)