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Sunatullah Saadat kimdir? | Afgan Gazeteci Sunatullah Saadat ne dedi? | instagram hesabı nedir?

Youtube hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Afgan gazeteci Sunatullah Saadat merak konusu oldu. Peki Sunatullah Saadat kimdir? | Afgan Gazeteci Sunatullah Saadat ne dedi? | instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

Sunatullah Saadat kimdir? | Afgan Gazeteci Sunatullah Saadat ne dedi? | instagram hesabı nedir?

ABD merkezli video paylaşım platformu Youtube hesabında yaptığı paylaşım sebebiyle tepki çeken Afgan gazeteci Sunatullah Saadat, internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki Sunatullah Saadat kimdir? | Afgan Gazeteci Sunatullah Saadat ne dedi? | instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar....

SUNATULLAH SAADAT KİMDİR?

Sunatullah Saadat Youtube kanalı olan Afgan bir gazetecidir.

Muhabir Sunatullah Saadat, çektiği videoda  Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı hedef aldı ve Türklere ağır hakaret etti.

Afgan ‘gazeteci’ Sunatullah Saadat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ve Türklere hakaret etti. Saadat’ın Türk kadınlarının göğüslerini göstererek para kazandığını söylemesi tepki çekti.

AFGAN GAZETECİ SUNATULLAH SAADAT NE DEDİ?

Sunatullah Saadat, “Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google’a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar” dedi.

Sunatullah Saadat kimdir? | Afgan Gazeteci Sunatullah Saadat ne dedi? | instagram hesabı nedir?

SUNATULLAH SAADAT INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Sunatullah Saadat'ın Instagram hesabı: @sunatullah.saadat'dır. 8 binin üzerinde takipçisi bulunan Saadat YouTube'daki skandal açıklamalarıyla tepki çekmiştir.

Sunatullah Saadat kimdir? | Afgan Gazeteci Sunatullah Saadat ne dedi? | instagram hesabı nedir?

SUNATULLAH SAADAT YOUTUBE KANALI NEDİR?

Sunatullah Saadat'ın YouTube kanalının adı: AFRASIYAB VLOGGER'dır. Saadat'ın 2,92 B abonesi vardır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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