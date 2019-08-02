Sunay Akın, İzmit Tarih Koridorunu gezdi

İzmit'e gelen ünlü şair ve yazar Sunay Akın, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte yenilenen İzmit Tarih Koridorunda incelemelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sunay Akın ile birlikte İzmit'in tarih kokan ve İzmit'in tarihine tanıklık eden Kapanca Sokak'ta incelemeler yaparak önümüzdeki günlerde hayata geçilmesi planlanan projeler ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tarihi sokaktaki konaklara girip, sokakta hizmet veren Tarihi Çarşıda Sunay Akın'la birlikte İzmit Hatırası çektiren Başkan Hürriyet, "Gezeni zaman yolculuğuna çıkaran, adım adım tarihi bize yaşatan İzmit sokaklarında Sunay Akın'la gezmek çok güzel bir duyguydu. Çok yakında Sunay Akın'ın dahil olacağı projelerimize imza atacağız. Bu projelerimizle tarih, kültür, sanat şehri İzmit, adını hak ettiği şekilde yaşayacak" dedi.

Kaynak: İHA