Sunday Telegraph-Varadkar ve Johnson Brexit’i görüşmek için bir araya gelecek

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın Brexit'e yönelik bir görüşme için bir araya gelmesi bekleniyor.

The Sunday Telegraph'da yer alan ve Birleşik Krallık hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre Johnson, Varadkar'ın Brexit Anlaşması'ndaki İrlanda garantisine yönelik görüşme teklifini kabul etti. Söz konusu haberde, "görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini" belirtildi.

Bunun yanında Daily Independent, Varadkar yönetiminin Kuzey İrlanda sınırı için bir görüşme yapılmayacağını duyurduğunu öne sürdü. Daily Independent haberine göre, Varadkar yönetimi sözcüsü "Ayrılık anlaşması ve sınır garantisi tartışmaya açık değil" dedi. Buna rağmen, iki liderin gelecek ay bir araya gelebileceği belirtildi.

DHA