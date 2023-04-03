Sune Aarup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sune Aarup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sune Aarup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sune Aarup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sune Aarup 6 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sune Linderoth Aarup şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sune Aarup Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sune Aarup, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sune Aarup'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sune Aarup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sune Aarup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında SE Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19
Sune Aarup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sune Aarup şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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