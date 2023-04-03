Sune Aarup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sune Aarup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sune Aarup kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sune Aarup ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.