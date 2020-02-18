SunExpress 2019'u rekor gelir ile kapattı 

TÜRK Hava Yolları ile Alman Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, art arda üçüncü kez tarihinin en yüksek gelirini yakalayarak, 2019'da da rekor bir büyümeye imza attığını açıkladı. SunExpress CEO'su Jens Bischof, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüdüklerini belirterek, "10 milyonun üzerinde yolcu ağırladık. 1,4 milyar euroile tarihimizin en yüksek cirosunu elde ettik" diye konuştu.

SunExpress CEO'su olarak üç yıldır sürdürdüğü görevi önümüzdeki ay sona erecek olan Jens Bischof, kendisinden sonra görevi devralacak olan Max Kownatzki'nin yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve SunExpress Almanya'nın Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2019 yılını değerlendiren Jens Bischof, 2020 için belirlediği hedefleri, şirket olarak Türkiye turizminden beklentilerini anlattı.

SunExpress'in güçlü finansal yapısıyla istikrarlı büyümesini son üç yıldır rekorlarla sürdürdüğünü belirten Bischof, "2016'da Türkiye'nin en büyük 4'üncü servis ihracatçısıydık. 2018'e geldiğimizde en büyük 2'nci servis ihracatçısı olduk. En dakik, düşük maliyetli Avrupa havayolu şirketlerindin birisi olduk. Tüm dünyadaki en iyi 5 tatil turizmi havayolu arasına girdik. En güvenli havayollarından biriyiz" diye konuştu.

"SUNEXPRESS, TÜRK TURİZMİNDE HAVACILIĞIN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURUYOR"

SunExpress'in Türk turizminde havacılığın bel kemiğini oluşturduğuna dikkat çeken Bischof, "2016 ile 2019 arasında gelirlerimizi yüzde 45 artırmayı başardık. 2019'da rekor bir gelir elde ettik. 1,4 milyar euro'luk bir gelirden bahsediyoruz. 10 milyonu aşan yolcumuz oldu. 65 binden fazla uçuş gerçekleştirdik. Koltuk doluluk oranlarımız yüzde 83'ün üzerindeydi. Yolcu başına düşen gelir ile doluluk oranlarını karşılaştırdığımızda çok sağlıklı ve güzel bir rakam bu" diye konuştu.

AVRUPA İLE TÜRKİYE ARASINDA 7 MİLYON KOLTUK ARZI

SunExpress Havayolları'nın 2020'ye ilişkin hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Jens Bischof, şunları söyledi:

"Türkiye'deki turizm sektörüne çok güçlü bir şekilde inanıyorum. Türkiye'de çerçeve koşullarda bir değişiklik olmazsa 2020'de rekor bir yıl bizi bekliyor. Çünkü, Türkiye'nin cazibeli bir destinasyon olduğuna inanıyorum. 2019 yılının Türk turizmi için rekor bir yıl olacağını daha önce belirtmiştik. İlk veriler ışığında 2019, Türk turizmi için gerçekten rekorlarla dolu bir yıl oldu. Dünyanın en iyi 5'inci, Türkiye'nin ise en iyi tatil havayolu olan SunExpress'in 2020 için sunduğu bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yeni bir rekor beklentisinin önemli bir göstergesidir.

SunExpress de en önde ve lider pozisyonda olacağına dair taahhüdünü devam ettiriyor. 2020'de sadece Avrupa'dan Türkiye'ye 7 milyon koltuk arz edilecek. 2020 yazında 14 yeni rota daha açacağız. Toplamda da Türkiye'den 17 şehri, Avrupa'da 39'dan fazla noktaya direkt tarifeli uçuş ile bağlayacağız. Yani kapasitemiz artacak."

2020'DE YENİ UÇUŞ NOKTALARI

SunExpress CEO'su Bischof, konuşmasında 2020 yılında yeni açılacak uçuş noktalarından da bahsetti. Yazın Antalya'dan Almanya'nın Bremen ve Fransa'nın Marsilya şehirlerine ilk kez uçmaya başlayacağını hatırlatan Bischof, "SunExpress, Antalya-Avrupa uçuş ağındaki birçok destinasyonda frekans artışı sunuyor. Havayolu, Antalya kalkışlı Budapeşte uçuşlarını haftada 6'ya, Viyana uçuşlarını haftada 5'e, Brüksel uçuşlarını haftada 4'e, Prag ve Paris uçuşlarını haftada 3'e, Lyon uçuşlarını ise haftada 2'ye çıkarıyor. Şirket, Antalya'yı iç hatlarda 8, dışhatlarda ise 43 destinasyona bağlayacak" ifadelerini kullandı.

ANADOLU'NUN 13 ŞEHRİNDEN AVRUPA'NIN 17 ŞEHRİNE HAVA KÖPRÜSÜ

Anadalu şehirleri ile Avrupa şehirleri arasındaki uçuş rotaları hakkında bilgi veren Jens Bischof, "İzmir'in konumunu güçlendirmeye devam ediyoruz. İzmir'e Milano'dan, Üsküp ve Prag'tan, Ercan(KKTC)'dan Budapeşte'den seferler gerçekleşecek. İzmir'e bu yaz toplamda 3,1 milyon koltuk arz edeceğiz. İzmir'i iç hatlarda 13 şehre, dış hatlarda ise 38 noktaya bağlayacağız. Ayrıca Anadolu şehirleri ile Avrupa şehirleri arasında da yeni uçuş rotaları olacak. Adana'dan Hamburg, Viyana, Brüksel, ve Balıkesir Edremit'e ve Eskişehir'den Düsseldorf'a, Malatya'dan Franfurt'a Konya'dan da Helsinki'ye uçacağız" şeklinde konuştu.

BOEİNG 737-MAX SİPARİŞİ HAKKINDA

SunExpress CEO'su Bischof, toplantıda basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Boeing 737-Max tipi uçakların dünya genelinde uçuşlarının durdurulmasını hatırlatan bir gazatecinin "SunExpress'in yeni 737 Max siparişi vermesini nasıl yorumlayacağız?" şeklinde sorusunu yanıtlayan Bischof, "Elbette çok ciddi bir türbülans var bu model ile ilgili. Ama stratejik olarak baktığımızda biz uçaklarımızı 15-20 yıllık dönemler için alıyoruz. Dolayısıyla SunExpress hala bu taahhüdünün arkasında. Bu doğrultuda Dubai'de 10 adet yeni sipariş verildi. Boeing ve yolcularımız için şunu söylüyoruz; biz gerçekten bu modele inanıyoruz. Çok etkin, verimli ve en güvenli uçaklardan biri dünyada. Çünkü ekonomik ve ekolojik faydalar sunuyor. Yakıt tüketimi 737 NG'ye göre yüzde 15 daha az. Evet zorluklar var ama faydalarını göreceğiz. 737 Max'ın menzili yüksek olduğu için yeni destinasyonlar da düşünebileceğiz" diye konuştu.

"SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ BÜYÜME FIRSATLARINDAN FAYDALANACAĞIZ"

Jens Bischof, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tek pist ile slot sorununun SunExpress'in büyümesini sınırlandıran bir faktör müdür?" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Pist ve slot meselesi şu noktada bizim için çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Tabii ikinci piste acilen ihtiyaç var Sabiha Gökçen'deki büyümeyi artırabilmek için. İkinci pist bizim de esnek olmamızı sağlayacak. Ama pazardaki gelişmeyi görmek lazım. Bizim operasyon merkezlerimiz söylediğim noktalara(Antalya-İzmir) odaklanıyor. Ama Sabiha Gökçen'deki büyüme fırsatlarından da faydalanıyor olacağız."

1 Mart itibarıyla Eurowings'in yeni CEO'su olarak göreve başlayacağını belirten SunExpress CEO'su Jens Bischof, toplantının sonunda 15 Nisan itibarıyla görevi devralacak olan SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki'yi de tanıttı. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen de Bischof'a teşekkür plaketi takdim etti.

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Kaynak: DHA