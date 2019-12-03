SunExpress 30'uncu yılını kutluyor

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl havacılık ve turizmde 30'uncu yılını kutluyor.

THY ve Lufthansa'nın yüzde 50'şer ortaklığıyla 1989'da Antalya merkezli kurulan SunExpress, 30'uncu yıl dönümü kapsamında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Deniz Filiz, SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, basın mensuplarıyla Antalya'da bir araya geldi. 30'uncu yıl pastası da kesilen toplantıda, Vali Karaloğlu ve başkan vekili Filiz'e SunExpress uçak maketi hediye edildi.

ANTALYA VE SUNEXPRESS BİRBİRİNİ BÜYÜTÜYOR

Antalya ve Türk turizmi için çok önemli bir marka olan SunExpress'in 30'uncu yılının kutlandığını belirten Vali Karaloğlu, "SunExpress, Antalya turizmi için çok şey ifade ediyor. Şöyle bir gerçek var, 1989'dan bugüne baktığımızda SunExpress'le Antalya turizmi ve şehir markası sanki siyam ikizi gibi. SunExpress Antalya turizmini büyütüyor, Antalya SunExpress'i büyütüyor. İki markanın birbirine çok büyük katkısı var, inşallah uzun yıllar SunExpress Antalya turizmini büyütür, Antalya da SunExpress Havayolları'nı büyütür diye temenni ediyorum" dedi.

İÇ TURİZM İÇİN DE ÖNEMLİ

SunExpress'in kurulduğu günden bu yana önemli bir markaya dönüştüğünü belirten Vali Karaloğlu, hem Antalya, hem Almanya, hem de İzmir merkezleri olan çok önemli bir havayolu şirketi olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Şu anda sadece Antalya'dan sekiz ayrı şehrimize tarifeli direkt uçuşları var. Bunlar iç turizmimizin gelişmesine çok önemli katkılar veriyor. Belki önümüzdeki yıllarda bu şehir sayısını da artırmak gerekiyor. Mevcut destinasyonlarda da sefer sayısını artırmak gerekir" diye konuştu.

DOĞU VE UZAKDOĞU PAZARLARI

SunExpress uçuş haritasının batısının güzel ancak doğusunda hala bir şey olmadığını belirten Karaloğlu, "Sadece var olduğumuz pazarlarla turizmi geliştiremeyiz. Yeni pazarlarla çeşitlendirmeye ihtiyacımız var. Elimizde SunExpress gibi bir oyuncumuz varken, yeni pazarlarda da Antalya'yı var edecek en iyi enstrümanımız yine SunExpress olacak. Özellikle Ortadoğu, Doğu ve Uzakdoğu'daki pazarlarda. Şu anda 8 uçağımız maalesef yerde, uçurulamıyor. Geçen hafta 10 uçaklık yeni siparişleri oldu. Bunlar devreye girdiğinde daha uzak noktalara da uçma şansı olacak. Özellikle Çin ve Hindistan pazarına SunExpress'le direkt uçuşlarla Antalya'yı büyütmek istiyoruz" dedi.

DÜNYANIN EN İYİ BEŞİNCİ TATİL HAVAYOLU

2018 yılında 10 milyon yolcuyu uçuran havayolu olduklarını belirten SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, 2019 Skytrax'e göre Türkiye'nin En İyi, Dünyanın 5'inci En İyi Tatil Havayolu, Almanya'nın En Dakik Havayolu, 2019 SAFA verilerine göre Türkiye'nin En Emniyetli Havayolu, Türkiye'nin İkinci En Büyük Hizmet İhracatçısı gibi pek çok başarının da sahibi olduklarını kaydetti.

35 MİLYON EURO'LUK UÇAK BAKIM-ONARIM MERKEZİ

Antalya Havalimanı'nda açılacak SunExpress Uçak Bakım- Onarım Merkezi ile ilgili bilgi veren Jens Bischof, "2021 sonuna kadar hizmete açmayı öngördüğümüz bakım- onarım merkezimiz için ciddi miktarda yatırım yaptık. Antalya merkezli bir havayolu şirketi olarak, bu yatırımla bölge ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra istihdam yaratmayı da amaçlıyoruz" dedi.

Bischof, 35 milyon Euro ve 5 uçaklık hangardan oluşacak projenin Antalya'da bir ilk olacağını, merkezin ilk etapta SunExpress uçaklarına, sonrasında ise diğer firmalara hizmet vereceğini kaydetti.

ANTALYA'YA 5 MİLYON KOLTUK

Antalya'yı hem iç hem dış hatlarda direkt tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolunun SunExpress olduğunu belirten Bischof, "SunExpress, Türk turizm taşımacılığının belkemiği. Aynı zamanda Antalya'nın ana taşıyıcısı konumunda. Her yıl Antalya'ya kapasitemizi rekor seviyede artırıyoruz. 2019 yazında, Türk turizminin başkenti Antalya'ya 3,7 milyon koltuk kapasitesi sunmuştuk. 2020 yazında ise iç ve dış hatlarda toplamda 5 milyon koltuk ile tarihimizin en yüksek arzını gerçekleştireceğiz" dedi. Bischof, Antalya'ya konumlandırılan uçak sayısını, 2020 yaz sezonu başlangıcı itibarıyla 25'ten 27'ye çıkaracaklarını kaydetti.

84 UÇAK, 35 MİLLETTEN 4 BİN 200 ÇALIŞAN

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, 1989 yılında Almanya'dan Antalya'ya turizm akışını desteklemek ve ileri taşımak amacıyla THY ve Lufthansa işbirliğiyle kurulan SunExpress'in, bir uçak ve 57 çalışanla başladığı havacılık serüvenine bugün filosundaki 84 uçak ve 35 milletten 4 bin 200'den fazla çalışanla devam ettiğini söyledi.

100 BİN YOLCUDAN 4.5 MİLYONA

Çalışkan, "Operasyonlarına tek bir uçakla 2 Nisan 1990'da Frankfurt - Antalya uçuşu ile başlayan ve aynı yıl Almanya'dan Antalya'ya 100 bin yolcu taşıyan SunExpress, 2019 yılını merkezi Antalya'da işlettiği 25 uçak, 44 destinasyonla Antalya arasında 4.5 milyon yolcuyla kapatmayı hedefliyor" dedi.

SEFER VE DESTİNASYON SAYILARI ARTTI

SunExpress'in, 2019/2020 kış tarifesi kapsamında, iç hatlarda Antalya'dan İzmir'e uçuş sayısının günde 4 sefere, Adana'ya günde 2 sefere, Trabzon ve Samsun'a haftada 3 sefere çıkarıldığı açıklandı. Dış hatlarda ise Antalya'dan Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a günlük uçuşların artırıldığı belirtildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'ya haftada 6 sefer düzenlendiği, Antalya'dan Basel ve Zürih'e cazip hafta sonu uçuşlarının yanı sıra, tüm kış sezonu boyunca dünyanın en popüler turizm merkezlerinden Paris'e de her cumartesi sefer düzenlendiği kaydedildi. Şubat ayından itibaren haftada 2 kez Kopenhag seferlerine başlayacak olan SunExpress, Billund'a da haftada 1 kez sefer sunacak.

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Kaynak: DHA