SunExpress’ten deprem bölgesine destek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta İzmir’de yaşanan deprem faciasının ardından ücretsiz kargo taşıma kararı alarak deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını hiçbir ücret talep etmeden İzmir’e ulaştıran SunExpress, gönüllü ekibi Guardian Angels’ın öncülüğünde başlattığı kurum içi yardım kampanyası ile çadır, battaniye, yorgan, uyku tulumu, ısıtıcı, yastık, hijyen kiti, giysi, çocuk bezi, maske, dezenfektan, mutfak malzemeleri, oyuncak gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzemeden oluşan toplam 182 adet yardım kolisini İzmir’e ulaştırdı.

Ekip üyeleri ayrıca, çadır alanında çocuklar için düzenlenen etkinliklerde de görev alarak depremzede çocuklara moral verdi.

SunExpress’in gönüllü çalışanlarından oluşan ve yardım taleplerini değerlendirip ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları ulaştırmak amacıyla kurulan Guardian Angels (Koruyucu Melekler) komitesi, 2015 yılından bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol alarak kurum içinde toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.