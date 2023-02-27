Sung Geun Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Geun Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Geun Choi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sung Geun Choi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sung Geun Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Geun Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Geun Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Geun Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Geun Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Geun Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Geun Choi 28 Temmuz 1991 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최성근 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Geun Choi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sung Geun Choi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 6 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Sung Geun Choi'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sung Geun Choi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/choi___sg_/

Sung Geun Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Geun Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Sung Geun Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Geun Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Doonchon MS

1 Ocak 2007 yılında Eonnam HS

1 Ocak 2010 yılında Korea University

1 Ocak 2012 yılında Ventforet Kofu

15 Ocak 2014 yılında Sagan Tosu

26 Temmuz 2016 yılında FC Gifu

31 Aralık 2016 yılında Sagan Tosu

6 Ocak 2017 yılında Suwon Bluewings

Sung Geun Choi kimdir

Sung Geun Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Geun Choi şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hwarang Elementary School (화랑초등학교, 2003),
Chung-Ang University Middle School (중앙대학교 사범대학 부속고등학교, 2004),
Doonchon Middle School (둔촌중학교, 2005-2006),
Eonnam High School (언남고등학교, 2007-2009),
Korea University (고려대학교, 2010-2011)

Sung Geun Choi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U22 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sung Geun Choi nereli

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