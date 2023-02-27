Sung Gwon Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Gwon Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Gwon Cho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sung Gwon Cho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sung Gwon Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Gwon Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Gwon Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Gwon Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Gwon Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Gwon Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Gwon Cho 24 Şubat 2001 tarihinde Yeonggwang, Jeollanam şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조성권 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Gwon Cho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sung Gwon Cho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimpo FC futbol takımında oynamaktadır. Gimpo FC takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sung Gwon Cho'nin Gimpo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sung Gwon Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seong.__.gwon/

Sung Gwon Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Gwon Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Sung Gwon Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Gwon Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Gwangju FC U18

1 Ocak 2020 yılında Ulsan Univ.

1 Ocak 2023 yılında Gwangju FC

15 Şubat 2023 yılında Gimpo FC

31 Aralık 2023 yılında Gwangju FC

Sung Gwon Cho kimdir

Sung Gwon Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Gwon Cho şuan Gimpo FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yeonggwang Elementary School (영광초등학교, 2012-2013),
Gwangju FC U15 (광주FC U15, 2014-2016),
Gwangju FC U18 (광주금호고등학교, 2017-2019),
University of Ulsan (울산대학교, 2020-)

Sung Gwon Cho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 26 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Sung Gwon Cho nereli

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