Sung Hoon Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Hoon Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Hoon Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Hoon Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Hoon Cho 21 Nisan 1998 tarihinde Jeonju, Jeollabuk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조성훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Hoon Cho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sung Hoon Cho'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sung Hoon Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cho_sung_hoon/

Sung Hoon Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Hoon Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sung Hoon Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Hoon Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2017 yılında Soongsil Univ.

4 Ocak 2019 yılında Pohang Steelers

Sung Hoon Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Hoon Cho şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

전북전주조촌초등학교 (-2010),Wonsam Middle School (2011-2013),Pohang Steelers U18 (2014-2016),Soongsil University (2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.