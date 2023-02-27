Sung Joon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Joon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Joon Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Joon Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Joon Kim 8 Nisan 1988 tarihinde Jinju, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김성준 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Joon Kim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jin Sports yapmaktadır. Sung Joon Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 14 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Sung Joon Kim'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sung Joon Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seongjun_88/

Sung Joon Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Joon Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sung Joon Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Joon Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Eonnam HS

1 Ocak 2007 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2009 yılında Daejeon Citizen

1 Ocak 2012 yılında Seongnam Ilhwa

1 Temmuz 2014 yılında Cerezo Osaka

31 Aralık 2014 yılında Seongnam FC

14 Aralık 2015 yılında Sangju Sangmu

13 Eylül 2017 yılında Seongnam FC

3 Ocak 2018 yılında FC Seoul

14 Şubat 2019 yılında Ulsan Hyundai

Sung Joon Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Joon Kim şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sung Joon Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Joongdong Middle School (중동중학교, 2003),Eonnam High School (언남고등학교, 2004-2006),Hongik University (홍익대학교, 2007-2008)

Güney Kore takımında 22 numaralı formasıyla 27 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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