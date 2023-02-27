Sung Ju Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Ju Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Ju Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Ju Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Ju Lee 3 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이성주 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Ju Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sung Ju Lee'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sung Ju Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sungjulee_/

Sung Ju Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Ju Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sung Ju Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Ju Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Paju City U15

1 Ocak 2015 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2018 yılında Dongguk Uni

12 Ocak 2021 yılında Suwon Bluewings

Sung Ju Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Ju Lee şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sung Ju Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chungju Kyohyun Elementary School (충주교현초등학교, 2011),Gwangtan Middle School (광탄중학교, 2012-2013),Paju City U15 (파주시티U15, 2014),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2015-2017),Dongguk University (동국대학교, 2018-2020)

Güney Kore U17 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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