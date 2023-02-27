Sung Ryong Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Ryong Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Ryong Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Ryong Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Ryong Jung 4 Ocak 1985 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정성룡 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Ryong Jung Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Sung Ryong Jung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Sung Ryong Jung'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 1 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sung Ryong Jung Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jung.sung.ryong/

Haberin Devamı

Sung Ryong Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Ryong Jung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.65 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sung Ryong Jung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Ryong Jung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Pohang Steelers

1 Ocak 2008 yılında Seongnam Ilhwa

1 Ocak 2011 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2016 yılında Kawasaki Front.

Sung Ryong Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Ryong Jung şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sung Ryong Jung Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seogwipo High School (-2002)

Güney Kore takımında 21 numaralı formasıyla 30 Ocak 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 67 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.