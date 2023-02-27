Sung Won Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Won Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Won Jang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sung Won Jang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sung Won Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Won Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Won Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Won Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Won Jang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Won Jang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Won Jang 17 Haziran 1997 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 장성원 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Won Jang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sung Won Jang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Sung Won Jang'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sung Won Jang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sungwon_5/

Sung Won Jang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Won Jang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sung Won Jang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Won Jang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Gwangju FC U18

1 Ocak 2014 yılında Tongjin HS

1 Ocak 2016 yılında Hannam Uni

1 Ocak 2018 yılında Daegu FC

Sung Won Jang kimdir

Sung Won Jang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Won Jang şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Sinheung Elementary School (서울신흥초등학교, 2006-2009),
Mullae Middle School (문래중학교, 2010-2012),
Gwangju FC U18 (금호고등학교, 2013),
Tongjin High School (통진고등학교, 2014-2015),
Hannam University (한남대학교, 2016-2017)

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Sung Won Jang nereli

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