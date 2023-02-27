Sung Yoon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Yoon Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Yoon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sung Yoon Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sung Yoon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Yoon Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Yoon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Yoon Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Yoon Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Yoon Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Yoon Lee 31 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이성윤 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Yoon Lee Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sung Yoon Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sung Yoon Lee'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sung Yoon Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Yoon Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Sung Yoon Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Yoon Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Jeonbuk H. U18

4 Ocak 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

20 Ocak 2022 yılında Seoul E-Land

31 Aralık 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Sung Yoon Lee kimdir

Sung Yoon Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Yoon Lee şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yongma Middle School (용마중학교, 2013-2015),
Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2016-2018)

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Sung Yoon Lee nereli

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