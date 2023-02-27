Sung Yueng Ki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Yueng Ki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Yueng Ki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Yueng Ki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Yueng Ki 24 Ocak 1989 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 기성용 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Yueng Ki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Sung Yueng Ki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Sung Yueng Ki'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sung Yueng Ki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/official_kisy08/

Sung Yueng Ki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Yueng Ki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sung Yueng Ki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Yueng Ki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2004 yılında Kumho HS (-10)

1 Ocak 2006 yılında FC Seoul

1 Ocak 2010 yılında Celtic

24 Ağustos 2012 yılında Swansea

31 Ağustos 2013 yılında Sunderland

31 Mayıs 2014 yılında Swansea

1 Temmuz 2018 yılında Newcastle

31 Ocak 2020 yılında Mallorca

20 Temmuz 2020 yılında FC Seoul

Sung Yueng Ki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Yueng Ki şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sung Yueng Ki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

John Paul College Brisbane (2001-2004)

Güney Kore takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 110 maçta 10 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.