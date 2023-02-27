Sung Yun Gu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Yun Gu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Yun Gu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Yun Gu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Yun Gu 27 Haziran 1994 tarihinde Pohang, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 구성윤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Yun Gu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sung Yun Gu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sung Yun Gu'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Sung Yun Gu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Yun Gu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sung Yun Gu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Yun Gu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Jaehyun HS

1 Temmuz 2012 yılında Cerezo U18

1 Ocak 2013 yılında Cerezo Osaka

21 Ocak 2015 yılında C'dole Sapporo

25 Haziran 2020 yılında Daegu FC

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında Daegu FC

8 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında H. C. Sapporo

Sung Yun Gu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Yun Gu şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sung Yun Gu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cheongrim Elementary School (청림초등학교, 2004-2005),Gwacheon Elementary School (과천초등학교, 2006),Jaehyun Middle School (재현중학교, 2007-2009),Jaehyun High School (재현고등학교, 2010-2012),Cerezo Osaka U18 (2012)

Güney Kore takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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