Sung Yun Kwon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Yun Kwon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Yun Kwon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Yun Kwon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Yun Kwon 30 Mart 2001 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 권성윤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Yun Kwon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sung Yun Kwon'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sung Yun Kwon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ksy___2001/

Sung Yun Kwon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Yun Kwon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sung Yun Kwon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Yun Kwon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Seoul Alt.

1 Ocak 2017 yılında FC Seoul U18

3 Ocak 2020 yılında FC Seoul

Sung Yun Kwon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Yun Kwon şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Sinjeong Elementary School (서울신정초등학교, 2012-2013),FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2014-2016),FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.